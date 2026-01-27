Hàng chục trường đại học công bố phương án tuyển sinh năm 2026

Hiện đã có hơn 50 trường đại học trên cả nước công bố phương án tuyển sinh năm 2026. Bên cạnh xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét tuyển theo điểm thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, xét tuyển theo điểm học bạ lớp 10, 11, 12, một số trường có thêm phương thức xét tuyển khác như xét theo điểm các kỳ thi riêng, xét tuyển theo các nhóm đối tượng ưu tiên…

Trường Đại học FPT dự kiến tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2026 với 3 phương thức xét tuyển, được xây dựng theo định hướng kết hợp đa tiêu chí, nhằm đánh giá toàn diện năng lực học tập của thí sinh và mở rộng cơ hội tiếp cận môi trường đào tạo đại học gắn với thực tiễn.

Các phương thức tuyển sinh dự kiến gồm xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét tuyển kết hợp (xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông kết hợp với điểm học bạ, điểm ưu tiên theo quy định); xét tuyển ưu tiên (dành cho các thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông ở nước ngoài, tốt nghiệp trung học phổ thông các trường thuộc Tổ chức giáo dục FPT, thí sinh có các chứng chỉ hoặc văn bằng: chứng chỉ APTECH HDSE/ADSE, ARENA ADIM, SKILLKING, JETKING; thí sinh tốt nghiệp chương trình BTEC HND, Melbourne Polytechnic, FUNiX Software Engineering, Cao đẳng FPT Polytechnic.)

Trường Đại học Tài chính – Marketing dự kiến tuyển khoảng 6.500 chỉ tiêu đại học chính quy với 5 phương thức xét tuyển. Các phương thức gồm: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét kết quả kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông; xét điểm học bạ; xét kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (kỳ thi V-SAT) do trường tổ chức; xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, năm nay, Trường Đại học Tài chính – Marketing tổ chức 8 đợt thi V-SAT. Trường cũng dự kiến mở rộng ở nhiều tỉnh, thành, gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Đồng Nai, Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Vĩnh Long. Kỳ thi gồm nhiều môn, Toán, Vật lý, Hóa học, Địa lý, Lịch sử, Sinh học, Ngữ văn và Tiếng Anh. Thí sinh được đăng ký thi theo tính kết quả cao nhất của từng môn thi trong các đợt thi khác nhau.

Năm 2026, Trường Đại học Tài chính – Marketing cũng dự kiến mở thêm 7 ngành học mới gồm: Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Kiểm toán, Quản lý kinh tế, Luật kinh tế, Toán kinh tế và Kinh tế chính trị.

Trường Đại học Vinh tuyển sinh theo 4 phương thức gồm: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét kết quả thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026; xét kết quả học học bạ; xét kết hợp kết quả thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 với điểm thi năng khiếu của Trường Đại học Vinh tổ chức thi năm 2026, áp dụng cho cho 3 ngành: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất và Kiến trúc.

Trường Đại học Luật Hà Nội dự kiến tuyển sinh khoảng 2.850 chỉ tiêu trình độ đại học chính quy. Trong đó, chỉ tiêu tại trụ sở chính khoảng 2.550 chỉ tiêu, ngành Luật tại Phân hiệu Đắk Lắk khoảng 300 chỉ tiêu. Nhà trường tiếp tục triển khai tuyển sinh các chương trình đào tạo chất lượng cao, gồm chương trình chất lượng cao ngành Luật (240–300 chỉ tiêu) và chương trình chất lượng cao ngành Luật Kinh tế (100–120 chỉ tiêu).

Trường dự kiến áp dụng 3 phương thức xét tuyển: tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét tuyển dựa trên điểm học bạ; xét tuyển theo kết quả Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Các phương thức xét tuyển đều có xem xét cộng điểm khuyến khích đối với thí sinh có thành tích học tập tốt hoặc sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.



Bên cạnh các trường trên, hàng loạt trường đã công bố phương án tuyển sinh như Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện Bưu chính Viễn thông...

Việc các trường công bố sớm phương án tuyển sinh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh tìm hiểu, cân nhắc, lựa chọn phương thức xét tuyển, trường và ngành đào tạo phù hợp./.

