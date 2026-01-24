Gần 50 trường đại học sử dụng kết quả thi Đánh giá tư duy để xét tuyển

Hôm nay, 24/1, Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức đợt thi Đánh giá tư duy đầu tiên của mùa tuyển sinh năm 2026.

Theo thông tin từ Đại học Bách khoa Hà Nội, tổng số thí sinh đăng ký dự thi đợt 1 là gần 17.000 em, chia thành 3 ca thi: sáng 24/1, chiều 24/1 và sáng 25/1.

Kỳ thi được tổ chức tại 28 điểm thi đặt ở Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố gồm: Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Thái Nguyên và Lào Cai. Tại các điểm thi, công tác tổ chức diễn ra nghiêm túc, trật tự; thí sinh được hướng dẫn cụ thể trước khi vào phòng thi, tạo tâm lý yên tâm khi làm bài.

Tiến sỹ Lê Đình Nam, Phó Trưởng Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay để phục vụ kỳ thi năm nay, nhà trường đã nâng cấp phần mềm tổ chức thi và đầu tư hệ thống phòng máy tại các điểm thi. Công tác thông tin, tư vấn và hỗ trợ cũng được triển khai sớm, giúp thí sinh chủ động hơn trước ngày thi. Bài thi Đánh giá tư duy năm 2026 giữ cấu trúc ổn định. Nội dung đề được cập nhật hằng năm, bám sát chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, trong đó có nhiều câu hỏi gắn với thực tiễn đời sống và các vấn đề đang được quan tâm.

Cũng theo thông tin từ Đại học Bách khoa Hà Nội, hiện có gần 50 trường đại học sử dụng kết quả để xét tuyển. Các trường này ở nhiều nhóm ngành. Nhóm các trường kỹ thuật như Trường Đại học Giao thông vận tải, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Trường Đại học Thủy lợi, Đại học Mỏ - Địa chất, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (cơ sở phía Bắc). Nhóm kinh tế - luật - ngân hàng gồm Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Thương mại, Học viện Ngân hàng, Học viện Chính sách và Phát triển. Các trường đa ngành, y dược, tư thục và quốc tế như Trường Đại học Dược Hà Nội, Trường Đại học Mở Hà Nội, Đại học Phenikaa, Trường Đại học Thăng Long, Trường Đại học Công nghệ Đông Á, Trường Đại học Nguyễn Trãi.

Năm 2025, số trường đăng ký sử dụng kết quả thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội là hơn 40 trường./.

Nhiều trường đại học mở ngành học mới trong mùa tuyển sinh năm 2026 Mùa tuyển sinh năm 2026, nhiều trường đại học đa công bố dự kiến mở thêm ngành mới, đặc biệt là nhóm ngành lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo.