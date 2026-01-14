Năm 2026, Đại học Công nghiệp Hà Nội dự kiến tuyển 8.300 chỉ tiêu

Chiều nay, Đại học Công nghiệp Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026.

Theo đó, đơn vị này dự kiến tuyển 8.300 chỉ tiêu cho 71 ngành/chương trình đào tạo đại học chính quy, trong đó có 15 chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh và 4 chương trình đào tạo mới.

Các chương trình mới gồm: Công nghệ sinh học, Trí tuệ nhân tạo, Vi mạch bán dẫn, Công nghệ vật liệu.

Đại học Công nghiệp Hà Nội dự kiến tuyển theo 5 phương thức: xét tuyển thẳng; xét theo điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026; xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực năm 2026 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức; xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy năm 2026 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức; xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố thí sinh có chứng chỉ quốc tế kết hợp với điểm tổng kết học bạ cả năm lớp 10, 11, 12 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển.

Trừ phương thức xét tuyển thẳng và xét theo điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, các phương thức còn lại thí sinh phải đáp ứng thêm điều kiện có điểm tổng kết học bạ của các môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 7 điểm trở lên.

Số tổ hợp được Đại học Công nghiệp Hà Nội sử dụng gồm 19 tổ hợp khác nhau.

Thí sinh có thể xem thông tin chi tiết tại đây: https://www.haui.edu.vn/vn/tin-tuc/dai-hoc-cong-nghiep-ha-noi-du-kien-mot-so-diem-moi-trong-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2026/67301./.

Lịch thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy của 6 trường đại học năm 2026 Các trường đại học tổ chức các kỳ thi riêng trong mùa tuyển sinh năm 2026 đã công bố lịch thi dự kiến, trong đó sớm nhất là Đại học Bách khoa Hà Nội với đợt diễn ra ngay trong tháng 1.