Cà Mau: Sắp xếp, mở rộng các trường phục vụ dạy học 2 buổi mỗi ngày

Ngày 10/1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi công sắp xếp, mở rộng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở Vĩnh Phú Đông, xã Phước Long để dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức bán trú và đạt chuẩn quốc gia.

Đây là những công trình được cải tạo, nâng cấp từ trụ sở làm việc của Đảng ủy-Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân và Khu thiết chế văn hóa (Trung tâm Văn hóa-Thể thao) xã Vĩnh Phú Đông (cũ) sau khi sáp nhập đơn vị hành chính dôi dư, có diện tích khoảng 10.000m².

Công trình có vốn đầu tư 20 tỷ đồng, do ông Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán Nhà nước vận động Tổng Công ty khí Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam tài trợ. Thời gian hoàn thành công trình dự kiến trong năm học 2026-2027.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết việc khởi công nâng cấp các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở Vĩnh Phú Đông (xã Phước Long) có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị của lãnh đạo tỉnh trong việc sắp xếp, sử dụng các trụ sở dôi dư sau khi sáp nhập và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; chuyển đổi công năng để mở rộng các cơ sở giáo dục đảm bảo điều kiện dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức bán trú, đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cảm ơn ông Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã quan tâm vận động các doanh nghiệp đầu tư thực hiện dự án.

Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân xã Phước Long, Hiệu trưởng các trường được đầu tư nâng cấp và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nhanh, hoàn thành tốt nhất hạng mục được đầu tư, đảm bảo an toàn, chất lượng; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, dạy và học, đảm bảo điều kiện công nhận đạt chuẩn quốc gia sau khi được sắp xếp, mở rộng.

Tại lễ khởi công, Ủy ban Nhân dân xã Phước Long công bố quyết định đổi tên Trường Trung học cơ sở Vĩnh Phú Đông thành Trường Trung học cơ sở Vương Hữu Nhơn (ông Vương Hữu Nhơn - người giữ cương vị Tổng Kiểm toán Nhà nước đầu tiên của Việt Nam, là người con của quê hương Cà Mau).

Dịp này, Quỹ học bổng Võ Văn Kiệt trao tặng 30 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của 3 điểm trường được nâng cấp kể trên, mỗi suất 1 triệu đồng./.

