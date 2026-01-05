Hợp tác giáo dục-đào tạo thúc đẩy hai nước Việt-Lào phát triển bền vững

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh nhận định hợp tác về giáo dục-đào tạo và giao lưu nhân dân sẽ tiếp tục là cầu nối chiến lược giữa hai nước trong năm 2026 và các năm tiếp theo, góp phần thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và củng cố nền tảng vững chắc cho quan hệ song phương.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam nhân dịp Năm mới 2026, Đại sứ Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh sự “gắn kết chiến lược” trong mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện được lãnh đạo cấp cao hai nước nâng lên tầm cao mới trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 1-2/12/2025.

Đại sứ khẳng định việc nâng cấp quan hệ là bước tiến quan trọng, tiếp nối truyền thống đoàn kết, kề vai sát cánh trong đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước của hai dân tộc.

Đây không chỉ là sự khẳng định tình cảm thủy chung, son sắt, mà còn là dấu mốc mở ra triển vọng hợp tác thực chất, hiệu quả hơn, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới.

Về định hướng hợp tác cho năm 2026 và giai đoạn phát triển mới, Đại sứ Lào tại Việt Nam nhấn mạnh hai nước cần tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo nhân lực cho Lào.

Hiện nay, Việt Nam đang đào tạo hàng ngàn sinh viên Lào mỗi năm. Bước sang năm 2026, hai bên cần tập trung vào nâng cao chất lượng, gắn nội dung đào tạo với nhu cầu thực tế của Lào, chú trọng các lĩnh vực như quản lý nhà nước, xây dựng Đảng, kinh tế số, chuyển đổi số, năng lượng, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Các sinh viên Lào đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn tại buổi Họp mặt kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đại sứ Lào cũng đề nghị đẩy mạnh liên kết giữa các cơ sở đào tạo, mở rộng trao đổi giảng viên, sinh viên, tăng các khóa ngắn hạn và chương trình hợp tác thường niên; đề nghị xây dựng mạng lưới cán bộ, trí thức trẻ để tăng cường giao lưu và nâng cao chất lượng giảng dạy, phù hợp với nhu cầu thực tế.Về giao lưu nhân dân, hai nước sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động thiết thực như Tuần Văn hóa-Du lịch, giao lưu thanh niên, phụ nữ, địa phương…, đồng thời cải tiến nội dung theo hướng thực chất hơn, nhất là tại các tỉnh biên giới.

Cùng với đó, hai bên sẽ tận dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, xây dựng nền tảng văn hóa-giáo dục số chung, mở rộng các chương trình giao lưu trực tuyến nhằm tiếp cận đông đảo thanh niên hai nước.

Hai bên cũng đang nghiên cứu việc thành lập Trường Đại học Hữu nghị Lào-Việt Nam tại Vientiane, tạo không gian học tập, nghiên cứu chung cho thế hệ trẻ hai nước, tiếp nối và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa Lào và Việt Nam trong tương lai.

Đề cập đến kế hoạch hợp tác hai nước trong giai đoạn 2026-2030 được thông qua mới đây tại Hội nghị lần thứ 48 của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào, Đại sứ Khamphao Ernthavanh khẳng định kế hoạch này tạo nền tảng vững chắc cho thúc đẩy tăng trưởng thương mại và đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng và tăng cường hội nhập kinh tế giữa hai nước hiệu quả và bền vững hơn nữa.

Bên cạnh mục tiêu nâng cao giá trị thương mại hai chiều lên hơn 5 tỷ USD, kế hoạch sẽ tập trung chuyển đổi từ mở rộng số lượng các dự án sang nâng cao chất lượng và hiệu quả, ưu tiên các lĩnh vực chiến lược như năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến và sản xuất, viễn thông và tài chính.

Dự kiến, tỷ lệ các dự án hoạt động hiệu quả và đóng góp bền vững vào ngân sách nhà nước Lào cũng như tạo ra việc làm sẽ tiếp tục tăng đáng kể trong tương lai.

Trong lĩnh vực hạ tầng, hai bên xác định đây là “đột phá chiến lược,” thống nhất thúc đẩy các tuyến kết nối Đông-Tây, Bắc-Nam, nâng cấp cửa khẩu, phát triển giao thông và năng lượng, đồng thời đẩy mạnh số hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính để giảm chi phí, thời gian giao thương, tăng sức cạnh tranh và hình thành chuỗi cung ứng khu vực giữa Lào, Việt Nam và tiểu vùng Mekong.

Như vậy, kế hoạch hợp tác song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2026-2030 không chỉ là nguyên tắc chỉ đạo mà còn là công cụ thực hiện để chính thức hóa sự “gắn kết chiến lược” giữa hai nước, tạo động lực mới cho tăng trưởng thương mại và đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng và hội nhập kinh tế tốt hơn, góp phần vào sự phát triển bền vững của mỗi nước và toàn khu vực./.

