Làm sâu sắc hơn quan hệ Lào-Việt Nam bằng “gắn kết chiến lược”

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM) Lào chính thức diễn ra từ ngày 6-8/1 tại thủ đô Vientiane.

Nhân dịp này, Giáo sư, Viện sỹ Boviengkham Vongdara, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam, đã trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Lào về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Lào-Việt Nam trong bối cảnh mới.

Giáo sư, Viện sỹ Boviengkham Vongdara nhấn mạnh, trong chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào, hai bên đã tổ chức cuộc họp giữa hai Bộ Chính trị. Tại cuộc họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã bổ sung một nội hàm mới đối với mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam, đó là nội hàm “gắn kết chiến lược.”

Theo Giáo sư Boviengkham Vongdara, trước đây, quan hệ giữa hai nước được khẳng định là mối quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.” Việc bổ sung nội hàm “gắn kết chiến lược” là sự phát triển tất yếu, kịp thời và có ý nghĩa sâu sắc, phản ánh yêu cầu mới của quan hệ hai nước trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường.

Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện là di sản vô giá mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp; việc bổ sung nội hàm “gắn kết chiến lược” chính là sự kế thừa và phát triển di sản đó trong điều kiện lịch sử mới.

Giáo sư Boviengkham Vongdara cho biết, theo đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, “gắn kết chiến lược” trước hết là sự gắn kết về tầm nhìn và mục tiêu phát triển chiến lược của hai nước; tiếp đến là sự gắn kết về chính sách và chiến lược phát triển; và đặc biệt quan trọng là gắn kết về cơ sở hạ tầng và kết nối, bao gồm hạ tầng kinh tế, logistics, giao thông vận tải, bưu chính-viễn thông và chuyển đổi số. Đây đều là những lĩnh vực then chốt, có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển bền vững của mỗi nước cũng như của cả khu vực.

Bên cạnh đó, hai nước cũng cần tăng cường gắn kết chiến lược trong phát triển nguồn nhân lực, nhất là trong công tác xây dựng Đảng và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Tất cả những nội dung này thể hiện sự gắn kết chiến lược toàn diện, sâu sắc giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, cùng kề vai sát cánh, chung một chiến hào, đồng hành vì mục tiêu phát triển phồn vinh, bền vững của mỗi quốc gia.

Đánh giá về quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Giáo sư Boviengkham Vongdara khẳng định, sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước đã có những đóng góp hết sức quan trọng.

Trong những năm qua, Lào phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như tình hình kinh tế, tài chính phức tạp; biến động lớn của kinh tế thế giới; giá nhiên liệu tăng cao ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái; tác động nặng nề của đại dịch COVID-19; cùng với đó là thiên tai, lũ lụt gây nhiều thiệt hại.

Trong bối cảnh đó, sự giúp đỡ kịp thời, chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã góp phần quan trọng giúp Lào từng bước vượt qua khó khăn.

Theo Giáo sư Boviengkham Vongdara, hai chương trình chiến lược cấp quốc gia của Lào về giải quyết khó khăn kinh tế-tài chính và giải quyết vấn đề ma túy đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ phía Việt Nam. Ngoài ra, điều đặc biệt là Việt Nam đã giúp Lào có đường ra biển, cho phép sử dụng bến cảng số 3 tại Cảng Vũng Áng, qua đó giúp Lào mở rộng kết nối quốc tế. Việt Nam cũng hỗ trợ Lào trong lĩnh vực an ninh, xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư gắn với chuyển đổi số, tạo bước tiến quan trọng trong quản lý nhà nước hiện đại.

Bên cạnh đó, Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có quy mô đầu tư lớn tại Lào, với hơn 260 dự án, tổng vốn đăng ký trên 6 tỷ USD. Kim ngạch thương mại song phương không ngừng tăng trưởng, đạt khoảng 3 tỷ USD/năm trong năm 2025 và phấn đấu nâng lên 5 tỷ USD/năm trong những năm tới. Đây là những đóng góp thiết thực, góp phần hỗ trợ Lào vượt qua khó khăn và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Lào.

Ngoài ra, trong lĩnh vực ngoại giao nhân dân, quan hệ hợp tác kết nghĩa giữa các địa phương hai nước tiếp tục được củng cố, hỗ trợ lẫn nhau ngày càng hiệu quả. Đặc biệt, trong phát triển nguồn nhân lực, riêng năm 2025, Việt Nam đã cấp cho Lào hơn 1.600 suất học bổng, thể hiện sự giúp đỡ hết sức quý báu và lâu dài.

Trong lĩnh vực đối ngoại, Lào và Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên cơ sở các hiệp ước hợp tác song phương và trong khuôn khổ ASEAN. Đáng chú ý, Việt Nam đã tích cực hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2024, góp phần tổ chức thành công tốt đẹp Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44 và 45, và các hội nghị cấp cao liên quan, qua đó giúp nâng cao vị thế và uy tín của Lào trên trường khu vực và quốc tế./.

