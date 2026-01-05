Điện mừng Đảng NDCM Lào tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII

Nhân dịp Đảng Nhân dân cách mạng Lào tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, ngày 5/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi điện mừng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Nội dung điện mừng viết:

“Thưa các đồng chí,

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Nhân dân cách mạng Lào, thay mặt Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn thể đảng viên và Nhân dân Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng gửi đến Đại hội, toàn thể đảng viên và Nhân dân Lào anh em những tình cảm đồng chí, anh em thân thiết, những lời chúc mừng nồng nhiệt, chân thành nhất.

Chúng tôi nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em đã đạt được sau 50 năm thành lập nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, nhất là qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, 5 năm triển khai Nghị quyết Đại hội XI và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, uy tín và vị thế của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Những thành tựu đó tiếp tục khẳng định đường lối đúng đắn và sáng tạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, thể hiện bản lĩnh cách mạng kiên cường, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, không ngừng phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc, xây dựng đất nước giàu mạnh, mang lại hạnh phúc cho Nhân dân, đồng thời đóng góp tích cực cho sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của cách mạng Lào với những định hướng chiến lược quan trọng, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm ổn định chính trị-xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, vững bước tiến lên theo con đường chủ nghĩa xã hội.

Là người bạn, người đồng chí anh em thân thiết cùng chung lý tưởng cách mạng, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn sát cánh cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào trong mọi giai đoạn lịch sử. Chúng tôi tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII; xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và ngày càng phồn vinh.

Thưa các đồng chí,

Mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào là di sản thiêng liêng vô giá do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong kính yêu và các thế hệ lãnh đạo tiền bối của hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước dày công vun đắp, gìn giữ, để lại cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dự Giao lưu Hữu nghị Việt-Lào với chủ đề “Tình sâu hơn nước Hồng Hà-Cửu Long." (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Mối quan hệ này đã được hun đúc qua chiến tranh và hòa bình, là tài sản chung thiêng liêng nhất của hai dân tộc, mang tính sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước.

Quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân Việt Nam-Lào có vai trò chiến lược quan trọng, quyết định đối với sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước; đồng thời góp phần tích cực, có ý nghĩa vào việc giữ gìn hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Năm 2025 đánh dấu một bước phát triển mang tính lịch sử trong quan hệ hai nước, khi hai bên nhất trí nâng tầm và làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Lào lên tầm mức cao mới, là "hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược."

Điều này thể hiện sự tin cậy chính trị sâu sắc, bền vững giữa hai Đảng, hai Nhà nước, đồng thời khẳng định quyết tâm chính trị cao nhất của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc nâng tầm quan hệ Việt Nam-Lào lên tầm cao mới, phù hợp với bối cảnh lịch sử mới, đáp ứng nguyện vọng lâu dài của Nhân dân hai nước và yêu cầu chiến lược trong giai đoạn phát triển mới.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam khẳng định sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào mãi mãi giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Nhân dịp trọng đại này, chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đối với sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em đã dành cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong quá trình đồng hành cùng với Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển mạnh mẽ.

Chúc Đại hội đại biểu lần thứ XII Đảng Nhân dân cách mạng Lào thành công rực rỡ.

Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam- Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”./.

Thường trực Ban Bí thư tiếp đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Chiều 3/12/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.