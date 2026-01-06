Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Sáng 6/1, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026) được tổ chức trọng thể tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trình bày Diễn văn kỷ niệm ôn lại truyền thống 80 năm Quốc hội Việt Nam. Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn kỷ niệm:

"Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội các thời kỳ; các vị khách quốc tế,

Kính thưa các vị khách quý, cùng toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước,

Hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026). Thay mặt Quốc hội khóa XV, tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội các khóa, các vị khách quý đến dự Lễ Kỷ niệm hôm nay.

Kính thưa quý đại biểu,

Ngày 6/1/1946 là một mốc son chói lọi mở ra một thời kỳ phát triển mới của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đã khẳng định vững chắc quyền làm chủ của nhân dân, từ thân phận nô lệ đứng lên giành độc lập, tổ chức ra Nhà nước của mình, với đầy đủ cơ sở pháp lý đại diện cho toàn dân ta ở trong nước và quốc tế và là Nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á.

Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta khắc ghi công lao to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tưởng nhớ, tri ân sâu nặng đồng bào, cán bộ, chiến sỹ đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân.

Nhân dịp này, thay mặt Quốc hội, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến toàn thể cử tri và nhân dân cả nước đã tin tưởng, trao trọng trách cho đại biểu Quốc hội; trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; xin trân trọng ghi nhận về những cống hiến quý báu của các vị nguyên lãnh đạo Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội các khóa; sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả của Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các ban, bộ, ngành trung ương; cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các địa phương; các cơ quan, tổ chức hữu quan và sự hợp tác, giúp đỡ chân thành, hiệu quả của bạn bè quốc tế.

Kính thưa quý đại biểu,

Suốt 80 năm qua, với 15 nhiệm kỳ, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Quốc hội đều có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và là nơi kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của cả dân tộc.

Quốc hội khóa I với bản Hiến pháp đầu tiên, Hiến pháp 1946 là khóa Quốc hội đặc biệt, kéo dài 15 năm, hoạt động trong điều kiện cả nước vừa phải hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc, vừa từng bước cải cách dân chủ, góp phần to lớn vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, kết thúc thắng lợi bằng chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa tiếp tục đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Quốc hội các khóa II, III, IV, V tổ chức theo Hiến pháp năm 1959, đã có những đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, khôi phục kinh tế ở miền Bắc, trở thành hậu phương vững chắc cho cuộc kháng chiến ở miền Nam. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa VI thành công tốt đẹp, đã thông qua Hiến pháp mới - năm 1980, sự kiện lịch sử có ý nghĩa mở đầu cho bước phát triển mới, Quốc hội bước vào xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất để xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước.

Quốc hội khóa VII, VIII được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp năm 1980, đã góp phần đưa cách mạng Việt Nam vượt qua bao khó khăn, thách thức. Thành tựu nổi bật của Quốc hội khóa VIII là thông qua Hiến pháp năm 1992 - Hiến pháp của thời kỳ đổi mới phù hợp với tình hình đất nước và quốc tế.

Quốc hội khóa IX, X, XI, XII từ năm 1992 đến năm 2012, được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp năm 1992, có những bước phát triển mạnh mẽ trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Quốc hội khóa XIII, XIV với việc ban hành Hiến pháp 2013, đã thể chế hóa Cương lĩnh của Đảng ta về xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đánh dấu bước phát triển mới trong lịch sử lập hiến, lập pháp và chủ động hội nhập quốc tế.

Kế thừa phát huy thành quả của các nhiệm kỳ trước, Quốc hội khóa XV hoạt động trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức, nhưng với bản lĩnh vững vàng, trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và ngoại giao nghị viện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt, Quốc hội đã quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, chủ động, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, khẳng định vai trò tiên phong, đi trước một bước về thể chế, quyết định những vấn đề khó, những việc chưa có tiền lệ. Quốc hội đã không ngừng hoàn thiện về tổ chức, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo. Mỗi đại biểu Quốc hội thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: phải ra sức giữ vững nền độc lập cho Tổ quốc, ra sức mưu cầu hạnh phúc cho đồng bào, phải luôn luôn ghi nhớ và thực hành vì lợi nước, quên lợi nhà, vì lợi chung, quên lợi riêng.

Kính thưa quý đại biểu,

Nhiệm vụ, yêu cầu của giai đoạn phát triển mới của đất nước đòi hỏi Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội phải cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa; phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục bằng được hạn chế, tiếp tục đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Trước mắt cần tích cực góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đã đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đồng chí nguyên là Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; sự đồng thuận, ủng hộ cao của cử tri và nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế; cùng với trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, khát vọng đổi mới và tinh thần phục vụ nhân dân, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xây dựng Quốc hội xứng đáng là Quốc hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là hiện thân sinh động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thay mặt Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin kính chúc đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quốc tế cùng toàn thể quý đại biểu, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!"./.

