Quyền Tổng thống Venezuela đề ra phương hướng điều hành đất nước

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez vừa công bố 3 định hướng chính trị then chốt nhằm chỉ đạo công tác điều hành đất nước trong bối cảnh mới.

Phát biểu tại cuộc họp diễn ra tại Caracas, quyền Tổng thống Venezuela khẳng định ưu tiên hàng đầu là trả tự do cho Tổng thống Nicolás Maduro và phu nhân.

Thứ hai là đảm bảo hòa bình trên toàn lãnh thổ, giữ vững trật tự và ổn định để đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Cuối cùng là tập trung vào việc duy trì khả năng quản trị chính trị của Nhà nước thông qua củng cố sự đoàn kết của các lực lượng cách mạng và tăng cường phối hợp thường xuyên giữa các cấp, các cơ quan trong bộ máy nhà nước.

Bà Rodríguez nhấn mạnh vai trò của người dân trong việc duy trì ổn định quốc gia, đồng thời kêu gọi tăng cường đoàn kết chính trị để đối phó với những thách thức cả trong và ngoài nước./.