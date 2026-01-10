Hà Nội bắn pháo hoa 30 phút mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

Theo kế hoạch, điểm bắn pháo hoa được bố trí tại khu vực SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Tổng số pháo hoa sử dụng gồm 4.600 quả pháo hoa tầm cao, 950 giàn phun hoa các loại và 4.400 ống pháo hoa hỏa thuật.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội có kế hoạch phối hợp tổ chức bắn pháo hoa trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại Thủ đô Hà Nội.

Chương trình bắn pháo hoa có thời lượng khoảng 30 phút, dự kiến bắt đầu từ 20 giờ 10 phút ngày 23/1 theo kịch bản Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng./.