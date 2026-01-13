Multimedia

Khoảnh khắc U23 Jordan nhảy múa, ăn mừng với U23 Việt Nam

U23 Jordan tỏ ra phấn khích, chủ động tìm đến khách sạn của U23 Việt Nam để ăn mừng sau khi lượt cuối bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026 khép lại.

U23 Việt Nam và U23 Jordan đã trở thành hai đội bóng đại diện bảng A góp mặt ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Ở lượt cuối bảng A, U23 Việt Nam thắng sốc U23 Saudi Arabia 1-0, trong khi U23 Jordan vượt qua U23 Kyrgyzstan với kết quả tương tự.

Khép lại vòng bảng, U23 Việt Nam đứng đầu với thành tích toàn thắng, trong khi U23 Jordan xếp thứ 2 với 6 điểm.

Sau những gì diễn ra, U23 Jordan tỏ ra phấn khích, chủ động tìm đến khách sạn của U23 Việt Nam để ăn mừng.

Ngay sau đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chia sẻ video ghi lại cảnh ban huấn luyện và các cầu thủ U23 Jordan đến khách sạn của đội tuyển U23 Việt Nam cùng ăn mừng khi cả hai đều lọt vào tứ kết.

Trên trang Facebook, VFF viết: "Góc dễ thương: U23 Jordan không giấu được niềm vui khi U23 Việt Nam giành chiến thắng, đồng thời gửi lời cảm ơn tới thầy trò HLV Kim Sang-sik vì đã góp phần giúp họ giành quyền vào tứ kết."

Với vị trí nhì bảng A, U23 Jordan sẽ đối mặt với đương kim vô địch U23 Nhật Bản ở tứ kết. Đây sẽ là thách thức không dễ dàng với thầy trò huấn luyện viên Omar Najhi.

Trong khi đó, U23 Việt Nam sẽ phải chờ đợi xem U23 Syria hay U23 UAE sẽ là đối thủ của mình ở tứ kết./.

