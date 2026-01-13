HLV Kim Sang-sik: U23 Việt Nam quyết tâm viết tiếp hành trình kỳ diệu

U23 Việt Nam đã thi đấu thăng hoa để giành chiến thắng 1-0 trước U23 Saudi Arabia ở lượt cuối bảng A U23 châu Á 2026 nhờ siêu phẩm của Nguyễn Đình Bắc.

Kết quả này giúp "các chiến binh Sao vàng" có 9 điểm tuyệt đối sau ba lượt trận, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử bước vào tứ kết với tư cách đầu bảng.

Những chiến thắng ở vòng bảng mang đến hy vọng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ tiếp tục làm nên những kỳ tích mới tại đấu trường châu Á.

Phát biểu sau trận đấu, ông thầy người Hàn Quốc khẳng định toàn đội sẽ tiếp tục duy trì tinh thần đoàn kết, sự tập trung cao độ và chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho vòng tứ kết, với mục tiêu viết tiếp hành trình kỳ diệu của U23 Việt Nam.

“Chúng tôi đã có một trận đấu rất khó khăn với đội chủ nhà, nhưng các cầu thủ đã thi đấu hết mình để giành được một chiến thắng mang tính kỳ tích. Tôi xin gửi lời chúc mừng và cảm ơn các cầu thủ, đồng thời cảm ơn tất cả người hâm mộ đã luôn đồng hành và cổ vũ cho đội tuyển," ông Kim Sang-sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần thi đấu quả cảm của các học trò trong phần mở đầu buổi họp báo.

Vị "thuyền trưởng" Hàn Quốc cũng cho biết ông cũng không thể hình dung được rằng U23 Việt Nam có thể làm nên kỳ tích với việc giành 9 điểm tuyệt đối trên đất Saudi Arabia.

“Các cầu thủ đã hy sinh vì tập thể, nỗ lực suốt 90 phút trong từng trận đấu. Thực sự họ đã thi đấu quá tuyệt vời. Chúng tôi sẽ biết đối thủ ở vòng tứ kết sau khi theo dõi các trận đấu tiếp theo. Dù gặp đội nào, nếu toàn đội tiếp tục giữ được sự đoàn kết và thi đấu như một tập thể thống nhất, tôi tin rằng U23 Việt Nam sẽ tiếp tục có những trận đấu tốt," ông Kim Sang Sik chia sẻ.

Đánh giá về chuyên môn, huấn luyện viên Kim Sang Sik cho biết thể lực và chấn thương đã ảnh hưởng đáng kể tới cả hai đội trong trận đấu cuối vòng bảng.

Ông nói: "So với hai trận trước, cả U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia đều mệt mỏi hơn, có nhiều cầu thủ gặp vấn đề thể lực, nên thế trận không quá cởi mở. Tuy vậy, Ban huấn luyện đã xây dựng những phương án khác nhau cho hiệp 1 và hiệp 2, và các cầu thủ đã thực hiện đúng kế hoạch đề ra."

U23 Việt Nam toàn thắng cả ba trận tại vòng bảng U23 châu Á 2026. (Nguồn: AFC)

Trong bài phát biểu, huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng đặc biệt gửi lời tri ân tới người hâm mộ. “Cũng như ở SEA Games và giải đấu lần này, với ba chiến thắng liên tiếp, tình yêu và sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ là nguồn động lực rất lớn để các cầu thủ thi đấu hết khả năng. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả và sẽ tiếp tục chuẩn bị thật tốt để có thể viết tiếp kỳ tích tại vòng tứ kết."

Cũng tại buổi họp báo, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất cho rằng chiến thắng trước U23 Saudi Arabia là thành quả của tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực của cả tập thể.

Đình Bắc chia sẻ: "Thi đấu với đội chủ nhà, trận đấu nào cũng rất khó khăn. Toàn đội đã thi đấu đoàn kết, đồng lòng, và đây là kết quả xứng đáng cho những cố gắng của tất cả các cầu thủ khi tham dự giải đấu lần này."

Chia sẻ về bàn thắng quyết định, Đình Bắc tiết lộ đó là kết quả từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Ban huấn luyện. “Bàn thắng của tôi đến từ đúng những phương án đã được chuẩn bị. Tôi xin cảm ơn ban huấn luyện và các đồng đội đã hỗ trợ để có được bàn thắng và 3 điểm quan trọng,” Đình Bắc nói.

Tại vòng bảng, U23 Việt Nam đã thi đấu ấn tượng để lần lượt vượt qua U23 Jordan 2-0, U23 Kyrgyzstan 2-1 và U23 Saudi Arabia 1-0.

Với 3 chiến thắng, U23 Việt Nam lần đầu tiên vào tứ kết với ngôi đầu và đối thủ tiếp theo của chúng là sẽ là đội nhì bảng B. U23 UAE và U23 Syria đang chính là những đối thủ tiềm tàng.

U23 UAE và U23 Syria sẽ đá trận "sinh tử" bảng B để tranh vị trí nhì bảng và chạm trán U23 Việt Nam ở tứ kết./.

Việt Nam làm điều chưa từng có trong lịch sử dự giải U23 châu Á Chiến thắng thuyết phục trước chủ nhà U23 Saudi Arabia đã giúp đội tuyển U23 Việt Nam lập nên hàng loạt kỳ tích ở đấu trường châu Á.