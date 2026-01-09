Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan: "Vua giải trẻ" Quốc Việt thay Đình Bắc

Tối 9/1, đội tuyển U23 Việt Nam bước vào lượt trận thứ 2 ở Vòng chung kết U23 châu Á 2026, gặp đối thủ U23 Kyrgyzstan với mục tiêu có điểm để giành lợi thế trong cuộc đua vào tứ kết của giải đấu.

Ở trận cầu quan trọng này, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik quyết định thực hiện một sự thay đổi ở đội hình xuất phát.

Cụ thể, ngôi sao trên hàng công là tiền đạo Đình Bắc được thầy Kim cất trên băng ghế dự bị. Thay thế cho cầu thủ mang áo số 7 sẽ là tiền đạo Quốc Việt.

Sát cánh với "Vua giải trẻ" trên hàng công tiếp tục là đội trưởng Khuất Văn Khang và cầu thủ trẻ Nguyễn Lê Phát. Với sự sắp xếp đội hình này, Quốc Việt sẽ đảm nhận vị trí tiền đạo cắm.

Tuyến giữa của U23 Việt Nam tiếp tục được giao phó cho cặp tiền vệ trung tâm là Thái Sơn và Xuân Bắc. Hai cầu thủ chạy cánh vẫn là Phi Hoàng và Minh Phúc.

Hàng thủ vẫn là những cái tên quen thuộc gồm Lý Đức, Hiểu Minh và Nhật Minh. Chốt chặn trong khung thành là thủ môn Trung Kiên.

Đội hình ra sân của U23 Việt Nam trận gặp U23 Kyrgyzstan. (Ảnh: VFF)

Trước trận cầu quan trọng này, U23 Việt Nam đang có trong tay 3 điểm sau trận thắng U23 Jordan 2-0, tạm dẫn đầu bảng A.

U23 Việt Nam đang bằng điểm với chủ nhà U23 Saudi Arabia, hơn U23 Kyrgyzstan và U23 Jordan 3 điểm.

Với cục diện này, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang có lợi thế rất lớn trong cuộc cạnh tranh tấm vé góp mặt ở tứ kết.

Cụ thể, nếu thắng Kyrgyzstan, U23 Việt Nam sẽ có được 6 điểm sau hai lượt trận, đồng nghĩa với việc sẽ sớm góp mặt ở vòng đấu tiếp theo - nếu U23 Saudi Arabia không thua U23 Jordan.

Đây cũng chính là mục tiêu mà U23 Việt Nam đang rất quyết tâm để hoàn thành. "Chúng tôi chỉ tập trung cho trận đấu tiếp theo. Toàn đội dồn toàn bộ sự chú ý vào Kyrgyzstan trước khi nghĩ tới trận gặp Saudi Arabia," huấn luyện viên Kim Sang-sik chia sẻ.

Để hoàn thành nhiệm vụ, U23 Việt Nam cần nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng tốt ở khu vực giữa sân - đây hứa hẹn sẽ là chìa khóa để thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik hóa giải lối chơi "cơ bắp" của đối thủ Kyrgyzstan./.

