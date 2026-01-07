Lịch thi đấu U23 châu Á 2026 ngày 7/1: Nhà vô địch nhập cuộc chơi

Thể thao

Đội tuyển U23 Nhật Bản sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương U23 châu Á bằng màn chạm trán U23 Syria, trong khi á quân U23 Uzbekistan gặp U23 Liban.

U23 Nhật Bản bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương. (Nguồn: AFC)

Hôm nay (7/1), vòng chung kết U23 Việt Nam 2026 tiếp tục diễn ra sôi động với nhiều trận cầu hấp dẫn, trong đó có sự góp mặt của đương kim vô địch U23 Nhật Bản.

Đội tuyển U23 Nhật Bản sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng màn chạm trán U23 Syria ở bảng B. Syria chính là đội vừa có trận đấu giao hữu với U23 Việt Nam cách đây ít ngày.

Trận đấu còn lại của bảng B sẽ là màn so tài giữa U23 Qatar và U23 UAE.

Trong khi đó, tại bảng C, á quân U23 Uzbekistan sẽ đối đầu U23 Liban, trong khi U23 Hàn Quốc đối đầu U23 Iran.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2026 Ngày 7/1

Bảng B
18h30 U23 Nhật Bản - U23 Syria
23h30 U23 Qatar - U23 UAE

Bảng C
18h30 U23 Hàn Quốc - U23 Iran
21h00 U23 Uzbekistan - U23 Liban

