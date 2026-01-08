Premier League: Thành Manchester gây thất vọng, chờ đại chiến Arsenal-Liverpool

Vòng 21 Premier League diễn ra rạng sáng 8/1 (theo giờ Việt Nam) đã khép lại với nhiều bất ngờ, trong đó cả hai đại diện của thành phố Manchester đều không giành được niềm vui.

Thành Manchester gây thất vọng

Sau trận hòa tiếc nuối trước Chelsea, Manchester City quyết tâm đánh bại Brighton trên sân nhà để có chiến thắng đầu tiên trong năm 2026.

Với quyết tâm đó, đoàn quân của Pep Guardiola chủ động chơi tấn công, tạo thế trận vượt trội về thời gian kiểm soát bóng và dứt điểm nhiều hơn so với Brighton.

Tuy nhiên, Manchester City chỉ có thể một lần khiến lưới của thủ thành Bart Verbruggen rung lên sau cú sút phạt 11m thành công của Erling Haaland ở cuối hiệp 1.

Bước sang hiệp hai, Man City liên tục ép sân và có cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng các chân sút của đội chủ sân Etihad lại bỏ lỡ đáng tiếc.

Phung phí cơ hội, Man City phải trả giá khi để cho Kaoru Mitoma thoải mái đi bóng từ cánh trái rồi tung ra cú sút đánh bại thủ thành Donnarumma, ấn định kết quả hòa 1-1 cho Brighton.

Kết quả này khiến Manchester City phải trải qua trận hòa thứ ba liên tiếp tại đấu trường Premier League, qua đó đứng trước nguy cơ bị Arsenal bỏ xa trên bảng xếp hạng.

Cùng với Man City, Manchester United cũng được kỳ vọng rất lớn khi chỉ phải gặp đội áp chót bảng xếp hạng là Burnley, nhưng lại phải rời sân Turf Moor với 1 điểm sau trận hòa 2-2.

Trong trận đầu tiên dưới thời huấn luyện viên tạm quyền Darren Fletcher, tiền đạo Benjamin Sesko bất ngờ tỏa sáng với một cú đúp bàn thắng.

Benjamin Sesko lập cú đúp nhưng không thể giúp M.U chiến thắng. (Nguồn: Getty Images)

Tuy nhiên, pha phản lưới nhà của Ayden Heaven cùng bàn thắng của Jaidon Anthony bên phía Burnley đã khiến Quỷ đỏ không thể giành được kết quả như mong đợi.

Trận hòa thứ ba liên tiếp không chỉ khiến Manchester United lỡ cơ hội chen chân vào top 4 mà còn rơi xuống vị trí thứ 7 Premier League do Brentford và Newcastle United cùng thắng ở vòng này.

Sau 21 trận đã đấu, Manchester United có 32 điểm, bằng điểm Newcastle nhưng kém hiệu số bàn thắng bại, trong khi Brentford có 33 điểm.

Chelsea và Tottenham cùng thất bại

Cũng ở loạt trận này, hai "ông lớn" của London là Chelsea và Tottenham thậm chí còn gây thất vọng hơn khi phải rời sân với cảnh trắng tay.

Sau trận hòa Man City, huấn luyện viên tạm quyền Calum McFarlane vẫn chưa thể mang lại may mắn cho đội bóng thành London, thậm chí họ để thua Fulham với tỷ số 1-2.

Raúl Jiménez và Harry Wilson là những người lập công cho Fulham để gieo sầu cho The Blues.

Trong khi đó, Tottenham cũng đã để thua 2-3 trong chuyến làm khách trên sân của AFC Bournemouth sau màn rượt đuổi tỷ số căng thẳng.

Antoine Semenyo sắm vai người hùng khi ghi bàn thắng quyết định ở phút 90+5 để mang chiến thắng về cho đội chủ sân Vitality.

Kết quả này đã đẩy Chelsea rơi xuống vị trí thứ 8 với 31 điểm, trong khi Tottenham ngậm ngùi đứng thứ 14 với 27 điểm trong tay.

Tâm điểm Arsenal-Liverpool

Việc các đối thủ cạnh tranh đều gây thất vọng khiến cho cuộc chạm trán giữa Arsenal và Liverpool ở trận cầu tâm điểm vòng 21 càng trở nên nóng hơn.

Arsenal đang có phong độ ấn tượng với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp để độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League.

Liverpool sẽ vẫn là thử thách không dễ với Arsenal.

Tính trên mọi đấu trường, thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta đã thắng tới 16 và chỉ thua 1 trong 20 trận gần nhất.

Việc được thi đấu trên sân nhà Emirates ở trận cầu quan trọng với Liverpool chắc chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các Pháo thủ.

Nếu giành chiến thắng ở trận đấu này, đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta sẽ tạo nên bước ngoặt lớn trong cuộc đua đến ngôi vương Premier League mùa này - bỏ xa Manchester City và Aston Villa 8 điểm.

Tất nhiên, mục tiêu đánh bại Liverpool trong trận chiến quan trọng vòng 21 là điều chắc chắn không dễ dàng với Pháo thủ thành London.

Liverpool đang trong giai đoạn bất ổn. The Kop duy trì được mạch bất bại lên con số 8 trận nhưng 4 trong số đó kết thúc với tỷ số hòa. Tuy nhiên, Liverpool sẽ vẫn là thách thức với Arsenal trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Pháo thủ cần phải nhớ rằng họ không thắng Liverpool ở 3 trận gần nhất ở Premier League, trong đó lần gần nhất là để thua 0-1 tại Anfield./.

