Lịch thi đấu U23 châu Á hôm nay 6/1: U23 Việt Nam đối đầu U23 Jordan

Hôm nay (6/1), vòng chung kết U23 châu Á 2026 tổ chức tại Saudi Arabia sẽ chính thức khởi tranh.

Trận cầu tâm điểm trong ngày khai mạc chính là cuộc chạm trán giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan trong khuôn khổ bảng A. Đây cũng chính là trận mở màn cho giải đấu.

Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 18g30 (theo giờ Việt Nam) trên sân vận động King Abdullah Sports City Hall, tại thành phố Jeddah (Saudi Arabia).

Cuộc chạm trán này là khởi đầu của U23 Việt Nam và U23 Jordan nhưng có ý nghĩa rất lớn đối với cả hai đội trong cuộc cạnh tranh vé đi tiếp, bởi bảng đấu còn có sự góp mặt của U23 Saudi Arabia.

Thế nên, mục tiêu mà U23 Việt Nam cần hoàn thành đó là giành được tối thiểu đó là 1 điểm trước U23 Jordan.

Trận đấu còn lại của bảng A giữa U23 Saudi Arabia và U23 Kyrgyzstan sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ hôm nay (theo giờ Việt Nam).

U23 Saudi Arabia chính là đội chủ nhà và được đánh giá rất cao, trong khi U23 Kyrgyzstan là tân binh của giải đấu này.

Tuy nhiên, trận đấu này hứa hẹn sẽ khó đoán khi mà U23 Kyrgyzstan đã thể hiện màn trình diễn ấn tượng trước khi bước vào giải đấu này.

Lịch thi đấu hôm nay 6/1 18g30 U23 Việt Nam-U23 Jordan

23g00 U23 Saudi Arabia-U23 Kyrgyzstan