Lê Văn Thuận - vũ khí bí mật của U23 Việt Nam

Tỏa sáng ở những thời khắc quyết định tại SEA Games 33, Lê Văn Thuận đang nổi lên như quân bài chiến lược của U23 Việt Nam, sẵn sàng tạo đột biến tại Vòng chung kết U23 châu Á.

Trong những trụ cột của đội tuyển U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á, Lê Văn Thuận là một cái tên đáng chú ý trên hàng.

Với màn tỏa sáng ấn tượng trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 vừa qua, chân sút người Thanh Hóa chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội hơn để thể hiện mình.

Trong trận tranh huy chương Vàng SEA Games 2025, Văn Thuận chỉ vào sân từ ghế dự bị khi đội nhà đang bị Thái Lan dẫn trước 2-0, nhưng anh đã thay đổi hoàn toàn cục diện.

Ở tình huống rút ngắn tỷ số, cú đá phạt góc khó chịu của Văn Thuận khiến hậu vệ Waris phía Thái Lan lúng túng phản lưới nhà, giúp Việt Nam gỡ hòa 2-2.

Bàn thắng quyết định: Ở hiệp phụ, Văn Thuận tung cú sút khó khiến thủ môn đối phương không thể bắt dính, tạo điều kiện cho Thanh Nhàn băng vào ghi bàn ấn định thắng lợi 3-2, mang về tấm huy chương Vàng đầy cảm xúc.

Trước đó, tại vòng bán kết gặp Philippines, Văn Thuận cũng chính là người phá vỡ thế trận phòng ngự của đối thủ. Khi lối chơi của U22 Việt Nam đang rơi vào bế tắc trước hàng phòng ngự số đông, tiền vệ 19 tuổi được tung vào sân và lập tức tỏa sáng.

Anh chọn vị trí thông minh, đón quả tạt của Phi Hoàng để đánh đầu tung lưới đối phương, mở đường cho chiến thắng 2-0 để tiến vào chung kết. Dù không thường xuyên góp mặt trong đội hình xuất phát, nhưng cứ mỗi khi ra sân, Lê Văn Thuận lại tỏa sáng nhờ kỹ thuật cá nhân điêu luyện và tâm lý thi đấu vững vàng.

Anh chính là "vũ khí bí mật" lợi hại nhất của huấn luyện viên Kim Sang Sik trong chiến dịch bảo vệ vị thế của bóng đá Việt Nam tại Đông Nam Á./.