Thông điệp Năm Mới của Nhật hoàng Naruhito

Nhật hoàng Naruhito ngày 2/1 đã có bài phát biểu mừng Năm Mới 2026 trước hàng trăm người dân từ khuôn viên Hoàng cung ở Tokyo, gửi lời chúc một năm “hòa bình và tốt đẹp” đến tất cả mọi người.

Nhật Hoàng Naruhito: “Tôi rất vui khi chúng ta có thể cùng nhau chào đón sự khởi đầu của năm mới này. Dù biết rằng phía trước vẫn còn nhiều thử thách, tôi chân thành hy vọng năm nay sẽ là một năm hòa bình và tốt đẹp đối với tất cả mọi người. Khi bước sang năm mới, tôi cầu chúc hạnh phúc của người dân đất nước chúng ta và của toàn thế giới.”

Nhật hoàng Naruhito, 65 tuổi, xuất hiện cùng các thành viên khác của Hoàng gia, như Hoàng hậu Masako, 62 tuổi, và Thái thượng hoàng Akihito - người đã thoái vị vào năm 2019, và thân mẫu là Hoàng thái hậu Michiko.

Năm 2024, buổi chúc mừng Năm Mới của Nhật hoàng đã bị hủy bỏ sau trận động đất lớn xảy ra ở miền bắc Nhật Bản vào đúng ngày đầu năm, khiến hơn 500 người thiệt mạng./.