Nỗ lực quảng bá di sản tranh dân gian Đông Hồ bằng bộ môn xiếc

Loạt tranh "Đàn lợn âm dương," "Đám cưới chuột," "Hứng dừa" hay "Vinh quy bái tổ"… được tái hiện sinh động bằng bộ môn xiếc khỏe khắn cùng những màn kịch giàu tính biểu cảm.

Từ những bức tranh dân gian vốn tĩnh tại, thế giới sinh động của tranh Đông Hồ đã được “đánh thức” và tái hiện đầy mới mẻ thông qua loại hình xiếc trong vở diễn “Xiếc họa Đông Hồ.”

Vở diễn khởi nguồn là bài tập cuối khóa của một nhóm sinh viên Học viện Ngoại giao - cũng là những người sáng lập dự án Thức cùng di sản.

Với mong muốn đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ, vở diễn đã được hiện thực hóa nhờ sự đồng hành, tài trợ của nhiều đơn vị cùng nguồn thu từ bán vé. Chương trình cũng nhận được sự bảo trợ chuyên môn từ Liên đoàn Xiếc Việt Nam và Trung tâm Bảo tồn Tranh Dân gian Đông Hồ (Bắc Ninh).

Bằng những động tác xiếc khỏe khoắn, giàu tính biểu cảm kết hợp cùng các màn diễn kịch tình huống, không gian làng quê Bắc Bộ trong những bức tranh quen thuộc như "Đàn lợn âm dương," "Đám cưới chuột," "Hứng dừa" hay "Vinh quy bái tổ"… được tái hiện sinh động và đầy sức sống.

Ra mắt trong những ngày cuối cùng của năm 2025, vở diễn “Xiếc họa Đông Hồ” càng có ý nghĩa khi nghề làm tranh Đông Hồ vừa được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp hồi đầu tháng 12./.

