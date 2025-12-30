Giải thưởng Đào Tấn năm 2025 vinh danh 14 tập thể và cá nhân

Ngày 30/12, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập và trao Giải thưởng Đào Tấn năm 2025 - một giải thưởng văn hóa nghệ thuật uy tín, giàu giá trị nhân văn.

25 năm trưởng thành và phát triển

Thành lập năm 2000, trải qua một phần tư thế kỷ xây dựng và phát triển, từ tiền thân là Trung tâm Bảo tồn và phát huy nghệ thuật dân tộc, Viện Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc đã không ngừng lớn mạnh, từng bước khẳng định là một địa chỉ khoa học có uy tín, quy tụ đông đảo các nhà khoa học, văn nghệ sỹ, trí thức tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam.

Viện đã chủ trì và thực hiện một số đề tài nghiên cứu cấp Bộ có giá trị về cả về lý luận và thực tiễn, tiêu biểu như các công trình về Nghệ thuật Múa rối nước, Tìm về cội nguồn Quan họ, Cuộc đời và sự nghiệp Danh nhân Đào Tấn, 100 năm Nghệ thuật Cải lương, Nghệ thuật Dân ca kịch Bài chòi…

Viện cũng chú trọng đề xuất, tổ chức đưa hoạt động văn hóa truyền thống vào thực tiễn đời sống xã hội qua việc thực hiện các dự án như Dự án “Sân khấu học đường” góp phần đưa nghệ thuật sân khấu truyền thống đến với thế hệ trẻ trên phạm vi cả nước; Đề án “Đưa văn hóa giao thông vào cộng đồng qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức văn học nghệ thuật”; chủ trì phục hồi và quảng bá nghệ thuật Bài chòi tại Hà Nội, góp phần lan tỏa giá trị của di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh.

Cùng với đó, Viện đã không ngừng mở rộng phát triển tổ chức và nâng tầm ảnh hưởng trong xã hội, thành lập các trung tâm nghiên cứu, câu lạc bộ văn hóa-nghệ thuật trên phạm vi cả nước; tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa Việt Nam ra quốc tế, góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế văn hóa Việt Nam trong tiến trình hội nhập.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tích Viện Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc đạt được trong 25 năm qua. Đồng thời nhấn mạnh thời gian tới, trong giai đoạn mới, kỷ nguyên mới, giai đoạn đất nước đang chuyển mình, Viện Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc cần tiếp tục thực hiện tốt đường lối chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về văn hóa văn nghệ; là hạt nhân quan trọng trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc, đặc biệt trong việc tuyên truyền, quảng bá văn hóa Việt Nam ra quốc tế; vận dụng sáng tạo, hiệu quả văn hóa truyền thống để đưa văn hóa Việt Nam không ngừng phát triển.

Tiến sỹ Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của Viện Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc trong việc kết hợp hài hòa giữa khoa học và văn hóa, giữa nghiên cứu lý luận và thực tiễn; qua đó góp phần khẳng định vai trò của văn hóa dân tộc trong tạo nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển bền vững đất nước.

Đồng thời mong muốn, bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, trong bối cảnh đẩy mạnh xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, Viện Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc có thêm nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả và ý nghĩa cho sự nghiệp phát triển văn hóa và con người Việt Nam.

Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tiến Thọ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa dân tộc khẳng định, giai đoạn 2026-2030, Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc sẽ đoàn kết cùng nhau xây dựng sáng tạo- phát triển, có nhiều công trình nghiên cứu bảo tồn phát huy văn hóa dân tộc theo đường lối của Đảng và Nhà nước, của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra, xây dựng văn hóa con người Việt Nam phát triển bước vào kỷ nguyên mới.

14 tác giả, tác phẩm được trao Giải thưởng Đào Tấn 2025

Dịp này, Viện Nghiên cứu Bảo tồn và phát huy Văn hóa dân tộc đã tổ chức trao Giải thưởng Đào Tấn năm 2025 cho các tập thể, cá nhân có các tác phẩm sân khấu, văn học, hội họa, âm nhạc cũng như các nhà quản lý văn hóa nghệ thuật xuất sắc.

Nghệ sỹ Nhân dân Lê Tiến Thọ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Đào Tấn 2025 cho biết Giải thưởng năm nay vinh danh những nghệ sỹ không chỉ giỏi nghề, còn có đóng góp dài hơi trong việc giữ lửa, truyền nghề và đổi mới tư duy sân khấu.

Hạng mục “Giải thưởng Lớn” thuộc về nhà viết kịch Lê Duy Hạnh (Thành phố Hồ Chí Minh). Hạng mục “Tác giả xuất sắc” được trao cho nghệ sỹ Lưu Quang Hà.

Hạng mục “Nhà Quản lý nghệ thuật xuất sắc” trao cho 3 nghệ sỹ, gồm Nghệ sỹ Nhân dân Lệ Ngọc - Chủ tịch Sân khấu Lệ Ngọc; Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội; Nghệ sỹ Nhân dân Hồ Ngọc Trinh, Trưởng đoàn Cải lương Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

Hạng mục “Họa sỹ xuất sắc” được trao cho nghệ sỹ-họa sỹ Lê Sa Long (Thành phố Hồ Chí Minh). Hạng mục “Ca sỹ xuất sắc” thuộc về Nghệ sỹ Ưu tú Trần Tựa (Hội âm nhạc thành phố Hà Nội).

Hạng mục “Người truyền bá nghệ thuật xuất sắc” được trao cho 2 nghệ sỹ gồm: Đạo diễn Nguyễn Thanh Hiệp (Thành phố Hồ Chí Minh); Soạn giả Mai Văn Lạng, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Giải “Giải Câu lạc bộ Tuồng không chuyên xuất sắc” được trao cho Câu lạc bộ Tuồng xã Hậu Thành, huyện Yên Thành (cũ) này là xã Giai Lạc tỉnh Nghệ An.

Giải “Tác phẩm xuất sắc” được trao cho 4 tác phẩm, gồm: Vở kịch “Ngược chiều bình an” của Nhà hát kịch Việt Nam; Vở kịch xiếc “Nghêu, Sò, Ốc, Hến” của Liên đoàn Xiếc Việt Nam; Vở tuồng “Dấu thiêng Hà Nội” của Đoàn Nghệ thuật Tuồng - Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc Gia Việt Nam; Vở cải lương “Từ Việt Bắc về Hà Nội” của Đoàn Nghệ thuật Cải lương, Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam./.

