Đức Phúc 'tung' toàn bộ loạt hit về tình yêu trên sân khấu 'Chào năm mới 2026'

Những câu chuyện sâu sắc và ý nghĩa, những tiết mục nghệ thuật độc đáo và ấn tượng, những cuộc gặp gỡ của tinh thần sáng tạo và tự hào sẽ hội tụ trong “Bản giao hưởng Việt Nam - Chào năm mới 2026” lên sóng lúc 20h10 ngày 1/1/2026 trên kênh VTV1.

Chương trình tiếp cận tinh thần đổi mới từ những định hướng lớn của đất nước – đặc biệt là từ các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong 4 Nghị quyết trụ cột về: khoa học-công nghệ và chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, hoàn thiện pháp luật-thể chế và phát triển kinh tế tư nhân.

Bốn phần trong chương trình mang tên: Khát vọng sáng tạo, Văn hoá lan toả, An sinh-Tình người và Con người Việt toả sáng.

Chương trình mang lại năng lượng tích cực và sự hứng khởi trong ngày đầu năm mới 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Mỗi chương của bản giao hưởng chính là một chặng đường phát triển, một dấu mốc đổi mới, thể hiện tinh thần Đồng lòng-Đồng điệu-Đồng tiến của toàn dân tộc; hợp thành bức tranh toàn diện về khát vọng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới: hiện đại, nhân văn, bền vững và giàu động lực nội sinh.

Chương trình đưa khán giả đến với Trung tâm Vũ trụ Việt Nam ghi nhận câu chuyện đổi mới khoa học công nghệ – động lực mới để Việt Nam bước vào kỷ nguyên sáng tạo; ghé thăm xã Hoà Thịnh, Đăk Lăk và những ngôi nhà của người dân được xây mới, đời sống ổn định sau chiến dịch Quang Trung thần tốc.

Khán giả cũng sẽ hiểu hơn về giai đoạn thử thách nhất của vận động viên Lại Lý Huynh trên con đường chinh phục ngôi vô địch thế giới ở nội dung cờ tiêu chuẩn, góp phần đưa Việt Nam khẳng định trí tuệ trên bản đồ thế giới; là niềm tự hào về đất nước, con người Việt Nam đoàn kết, mạnh mẽ, khát vọng.

Âm nhạc trong “Bản giao hưởng Việt Nam - Chào năm mới 2026” kể câu chuyện của một đất nước với khát vọng phát triển, nhưng vẫn giữ trong mình sự hòa bình, nhân văn và giàu bản sắc.

Xuyên suốt chương trình là gần 20 tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu cùng nhiều màu sắc âm nhạc độc đáo. Đó là bản sắc Việt hoà quyện trong “Giao hưởng Âm sắc Việt,” “Phong nữ”; là niềm tự hào Việt Nam với “Đàn chim Việt”; Giao hưởng “Việt Nam - Việt Nam trong tôi là,” “Còn gì đẹp hơn,” “Viết tiếp câu chuyện hoà bình;” “Việt Nam tươi đẹp,” “Nhà tôi có treo một lá cờ," "Chung mái nhà Việt Nam," "Việt Nam tiến lên"; là tinh thần vươn lên mạnh mẽ trong "Những mảnh đất hồi sinh," "Dân tôi ca"...

Mỗi phần trình diễn trong chương trình đều được dàn dựng công phu cùng sự góp mặt của dàn nghệ sỹ được khán giả yêu mến: Nghệ sỹ Nhân dân Thu Huyền, Nghệ sỹ Ưu tú Dương Thuỳ Anh, các ca sỹ Phạm Thu Hà, Phạm Anh Khoa, Hương Tràm, Hoàng Bách, Hoàng Hải, Ca nương Kiều Anh, DTAP, Erik, Văn Mai Hương, Trang…

Chương trình có sự góp mặt của ca sỹ Hương Tràm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhạc sỹ Huy Tuấn, Giám đốc âm nhạc cho hay chương trình lựa chọn các ca sỹ thành danh, đạt được nhiều thành công trong năm cùng những tác phẩm được khán giả yêu thích. Điểm nổi bật của “Bản giao hưởng Việt Nam - Chào năm mới 2026” là sự kết hợp giữa ngôn ngữ giao hưởng và làm mới các tác phẩm trong một không gian nghệ thuật đặc sắc của VTV.

Chia sẻ về phần trình diễn của mình, ca sỹ Đức Phúc - “Hoàng tử Valentine” sẽ mang đến một bản mash-up tất cả những ca khúc về tình yêu của mình gồm: “Hơn cả yêu,” “Ánh nắng của anh,” “Em đồng ý (I do).” Đây là một tiết mục tràn ngập năng lượng tình yêu mà Đức Phúc muốn dành đến cho quý vị khán giả nhân đầu dịp năm mới.

Với nhạc sỹ, ca sỹ Hoàng Bách, anh mang đến ca khúc “Chung mái nhà Việt Nam” được sáng tác riêng cho chương trình. Anh bắt đầu viết trước khi ghi hình khoảng 10-12 ngày, hoàn thành chỉ khoảng 3 ngày trước khi chính thức bấm máy./.

