Tùng Dương, Trúc Nhân xuất hiện trong đại nhạc hội đếm ngược chào năm mới

Vào lúc 22h ngày 31/12, đại nhạc hội đặc biệt “VTV Countdown 2026” với chủ đề “Tự hào Việt Nam” sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Khác với các chương trình giải trí thuần túy, “VTV Countdown 2026” được xây dựng theo cấu trúc cảm xúc xuyên suốt thay vì chia thành các chặng thời gian rời rạc. Mỗi tiết mục âm nhạc, mỗi phóng sự ngắn đều được đặt trong một tổng thể thống nhất, tạo nên dòng chảy tự nhiên từ nhìn lại, chiêm nghiệm, lan tỏa cảm hứng, hướng tới tương lai.

Các phóng sự được thực hiện tại nhiều địa phương trong và ngoài nước, phản ánh sinh động đời sống xã hội, những thành tựu nổi bật và câu chuyện truyền cảm hứng của con người Việt Nam trong năm qua. Nhờ đó, chương trình trở thành một bản tổng kết giàu tính nhân văn và thời sự về tinh thần Việt Nam đương đại.

“VTV Countdown 2026” quy tụ dàn nghệ sỹ tên tuổi, đại diện cho nhiều thế hệ và màu sắc âm nhạc của Việt Nam: Nghệ sỹ Nhân dân Quang Thọ, ca sỹ Tùng Dương, Trúc Nhân, Đức Phúc, Hoàng Hải, STRONG Trọng Hiếu, Dương Hoàng Yến, Anh Tú, Hà Lê, Trang Pháp, Lâm Bảo Ngọc, DTAP, Double2T, Mỹ Anh, Bùi Hà My; cùng nhóm nghệ sỹ “Điểm hẹn tài năng”: Quang Anh, Bão Ngọc, Minh Khôi, Nini, Hạnh Huyền…

Chương trình hội tụ các giọng ca nhiều thế hệ.

Thời khắc đếm ngược chào năm mới tiếp tục là cao trào cảm xúc của chương trình. Trong không gian âm nhạc dâng trào và ánh sáng rực rỡ, hàng triệu khán giả tại các điểm cầu cùng hòa chung nhịp đập, hướng về những điều tốt đẹp phía trước.

Chương trình được dẫn dắt bởi các MC Anh Tuấn và Phí Linh tại sân khấu chính, cùng MC Sơn Lâm tại điểm cầu Hà Nội, góp phần kết nối mạch cảm xúc xuyên suốt của đêm Giao thừa.

Theo nhà báo Nguyễn Vọng Ngàn, Trưởng ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam, chương trình tiếp tục duy trì các điểm cầu truyền hình trực tiếp tại nhiều trung tâm, thành phố lớn, phản ánh không khí rộn ràng, tưng bừng của người dân cả nước trong đêm Giao thừa.

Đây cũng là tổ hợp trường quay được đầu tư đồng bộ, ứng dụng công nghệ hiện đại, nhằm mang đến cho khán giả một chương trình nghệ thuật hấp dẫn, giàu cảm xúc và xứng đáng với kỳ vọng./.

Chương trình do Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, với sự đồng hành của Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội Viettel, trở thành điểm hẹn văn hóa-nghệ thuật quy mô lớn trong khoảnh khắc chuyển giao năm cũ-năm mới.