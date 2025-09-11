Mỹ Linh, Bằng Kiều 'tái ngộ' trong chương trình nghệ thuật về đạo hiếu

Chương trình nghệ thuật đặc biệt mùa Vu lan với chủ đề “Ơn nghĩa sinh thành” năm nay hứa hẹn mang lại nhiều cảm xúc với các tiết mục nghệ thuật ca múa, thơ, kịch, hát xẩm…

Ngày 11/9, Báo Kinh tế & Đô thị, báo Phụ nữ Việt Nam và Công ty Oscar Media tổ chức gặp gỡ báo chí để giới thiệu về chương trình.

Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng Ban Tổ chức cho biết đây là dịp để tri ân người có công, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương, bệnh binh, liệt sỹ – những người đã hy sinh xương máu của mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chương trình cũng góp phần giáo dục thế hệ trẻ, gieo mầm đạo hiếu, lòng yêu nước và ý thức công dân trong giới trẻ.

Thông qua mỗi mùa tổ chức, chương trình ngày càng thu hút được khán giả theo dõi đông đảo hơn, trở thành “hạt nhân” lan tỏa những “vòng sóng” về những điều tử tế và những ý nghĩ đẹp, hành động đẹp trong cuộc sống.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong khi đó, Tổng đạo diễn Mai Thanh Tùng cho hay thành công của những chương trình trước là động lực để êkip nỗ lực, sáng tạo hơn nữa nhằm mang tới cho khán giả một chương trình đầy cảm xúc với giá trị nhân văn.

“Tôi tin rằng những điều chúng tôi truyền tải thông qua nghệ thuật sẽ gửi gắm trọn vẹn đến khán giả, lay động mỗi con tim để mỗi người tiếp tục viết nên những bài ca về tình người và phát huy truyền thống quý báu của dân tộc,” Tổng đạo diễn Mai Thanh Tùng nói.

Tham gia chương trình, Nghệ sỹ Nhân dân Lê Chức khẳng định rằng “Ơn nghĩa sinh thành” là sự kết tinh của cảm xúc, của lòng biết ơn sâu sắc dành cho những người mẹ, những thế hệ đã hy sinh thầm lặng vì Tổ quốc. Đây không chỉ là sân khấu biểu diễn, mà còn là nơi tiếng lòng tri ân được cất lên bằng nghệ thuật, chân thành và đầy lay động.

"Bằng chất giọng của mình, bằng trải nghiệm và tâm huyết của một người nghệ sỹ, với vai trò cố vấn nghệ thuật chương trình, tôi mong muốn có thể góp thêm những 'đồng vọng sự tri ân' thông qua từng ca từ, từng tiết mục nghệ thuật sâu lắng mà chương trình gửi gắm," Nghệ sỹ Nhân dân Lê Chức bày tỏ.

Nghệ sỹ Nhân dân Lê Chức là cố vấn nghệ thuật của chương trình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chương trình sử dụng các loại hình trình diễn nghệ thuật đặc sắc kết hợp đa dạng giữa âm nhạc, múa nghệ thuật, thơ ca, kịch nói… cùng các thủ pháp sân khấu hiện đại để truyền đi thông điệp ý nghĩa trong mùa Vu lan báo hiếu.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình khắc họa những hình ảnh thiêng liêng, gần gũi về tình cha, nghĩa mẹ, sự hy sinh lặng thầm của đấng sinh thành và những giây phút xúc động trong hành trình trưởng thành của mỗi con người. Đây cũng là dịp để khán giả cùng sống lại những kỷ niệm thân thương, để rồi thêm trân quý mái ấm gia đình và những bậc tiền nhân đã cống hiến cho hòa bình, độc lập, tự do của đất nước.

Chương trình “Ơn nghĩa sinh thành năm 2025” dự kiến thời lượng 120 phút bao gồm: Xẩm “Công cha ngãi mẹ sinh thành” do nghệ sỹ Mai Tuyết Hoa, Vũ đoàn Tre, Câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ thể hiện; ca khúc “Đất nước lời ru” do ca sỹ Ngọc Liên thể hiện; phóng sự về chuỗi hoạt động ý nghĩa bên lề chương trình và các tiết mục nghệ thuật có sự góp mặt của đông đảo ca sỹ: Mỹ Linh, Phương Thanh, Bằng Kiều, Minh Quân, Kyo York, Ngọc Ký, Viết Danh, Minh Đức, Thanh Tài, Ngọc Khánh Chi…

Đặc biệt, chương trình năm nay sẽ có tiểu phẩm kịch “Nước mắt của mẹ” do Nhà hát Kịch Việt Nam thực hiện.

Chương trình diễn ra vào lúc 20h10 ngày 18/9 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt Xô, Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên kênh H1 (Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội) và tiếp sóng trực tiếp trên báo đài các tỉnh, thành phố cả nước./.

'Ơn nghĩa sinh thành': Chương trình nghệ thuật ý nghĩa mùa Vu Lan Những người thực hiện chương trình muốn góp một tiếng nói để những người con vô tâm, còn đang mải mê chạy theo cuộc sống xô bồ hãy nhìn lại, hãy trở về, hãy quan tâm chăm sóc cha mẹ nhiều hơn.