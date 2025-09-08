Người Việt tại Đức gìn giữ bản sắc qua Đại lễ Vu lan và lễ An vị Phật

Ngày 8/9 (ngày 17/7 năm Ất Tỵ, Phật lịch 2569-Dương lịch 2025), chùa Phúc Lâm tại Potsdam (Đức) đã tổ chức Đại lễ Vu lan và khánh thành An vị Phật.

Đây là truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta nói chung cũng như cộng đồng của người Việt Nam tại Đức nói riêng nhằm báo hiếu, báo ân tổ tiên, ông, bà, cha, mẹ, một trong những nghĩa cử không thể thiếu trong cuộc đời mỗi con người.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, đến dự buổi lễ có ông Phạm Huy Phương, Tham tán, Trưởng ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức và cùng Chư tôn Hòa thượng, Đại đức tăng ni và gần 1.000 Phật tử gần xa, trong đó có nhiều bà con đến từ Cộng hòa Séc và các vùng lân cận về dự.

Trong không khí thành kính, ấm áp và đầy hoan hỉ của ngày đại lễ, Đại đức Thích Thông Đạt, Trụ trì chùa Phúc Lâm đã thuyết giảng về ý nghĩa của Ngày Vu lan báo hiếu để bà con Phật tử hiểu và thấm thía sâu sắc hơn.

Dưới sự chủ trì đại lễ của Đại Đức, bà con Phật tử đã thành kính tri ân tưởng nhớ đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã có công sinh thành dưỡng dục.

Theo Đại đức Thích Thông Đạt, chùa không chỉ là nơi nuôi dưỡng tâm linh, ươm mầm đạo đức, mà đây còn là nơi góp phần gắn kết tinh thần đoàn kết dân tộc, duy trì và phát triển văn hoá Việt, đồng thời tỏ rõ tinh thần hội nhập văn hoá với người bản xứ.

Xuất phát từ tinh thần cơ bản đó, sự ra đời của chùa Phúc Lâm tại Đức cũng nhằm nuôi dưỡng đời sống tâm linh, hướng về cội nguồn của những người con xa xứ, đồng thời là nơi giữ gìn và đóng góp nét đẹp văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Lễ khánh thành An vị Phật chùa Phúc Lâm diễn ra đúng dịp Vu lan đã đánh dấu một sự phát triển mạnh mẽ của Phật giáo Việt Nam tại châu Âu, đặc biệt là Đức, góp phần gắn kết tinh thần đoàn kết dân tộc, duy trì và phát triển văn hóa Việt.

Nhân dịp này, Đại đức Thích Thông Đạt, Trụ trì chùa Phúc Lâm cảm ơn chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho chùa xây dựng, hoạt động để bà con có nơi tu tập, gặp gỡ. Địa điểm tâm linh này nhiều năm nay cũng trở thành điểm du lịch không chỉ cho cộng đồng người Việt mà còn cho các nước xung quanh đến tìm hiểu văn hóa phật giáo Việt Nam.

Các Chư tôn Hòa thượng, Đại đức tăng ni làm lễ Vu lan và khánh thành An vị Phật tại chùa Phúc Lâm. (Ảnh: Phương Hoa/Vietnam+)

Phát biểu nhân dịp này, ông Phạm Huy Phương, bày tỏ niềm vinh dự và hoan hỉ được đại diện cho Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tham dự buổi Đại lễ Vu lan báo hiếu và lễ khánh thành An vị Phật tại chùa Phúc Lâm.

Theo ông Phương, với người Việt, Đại lễ Vu lan báo hiếu là dịp vô cùng quan trọng, báo hiếu cha mẹ, cũng là dịp tưởng nhớ ông bà tổ tiên. Ở Việt Nam, Đại lễ Vu lan cũng là ngày Xá tội vong nhân, ngày chia sẻ quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, cũng là truyền thống rất quý báu “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam.

Ông Phương cũng chúc mừng Đại đức Thích Thông Đạt cũng như tăng ni phật tử trong thời gian qua nỗ lực rất nhiều để có được lễ khánh thành An vị Phật. Ông cho biết Đại sứ quán luôn ủng hộ những hoạt động của chùa, mong đây là nơi tu tập, chia sẻ, lưu giữ cũng như phát huy truyền thống quý báu, giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam./.

Đức: Gắn kết kiều bào, lan tỏa sức mạnh đoàn kết Trong 8 thập kỷ qua, công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã trưởng thành vượt bậc, làm nên thành công của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, góp phần xây dựng quan hệ giữa Việt Nam với các nước.