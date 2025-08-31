Trại Hè sinh viên tại Đức - điểm hẹn văn hóa, tinh thần của người trẻ xa Tổ quốc

Trong không khí sôi nổi của những ngày cuối tháng Tám, Trại Hè sinh viên Việt Nam tại Đức mang tên “Zober - Sức trẻ xô bờ” đã diễn ra từ ngày 29-31/8 tại thủ đô Berlin, quy tụ hàng trăm sinh viên, thanh niên Việt Nam đang học tập, làm việc tại Đức.

Đây là sự kiện ý nghĩa do Hội Sinh viên Việt Nam tại Berlin và Potsdam phối hợp cùng Hội Sinh viên Việt Nam tại Đức tổ chức, trở thành điểm hẹn văn hóa, tinh thần của tuổi trẻ Việt xa Tổ quốc.

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, các hoạt động teambuilding, khám phá Berlin (Zoberun) và giao lưu văn nghệ, thể thao (giải bóng rổ Siviliga) đã tạo nên bầu không khí đoàn kết, nhiệt huyết. Những trò chơi tập thể, thử thách trí tuệ và sức bền được thiết kế nhằm phát huy tính sáng tạo, tinh thần hợp tác và sự chủ động của từng cá nhân.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Berlin, anh Lê Minh Hiếu, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Berlin và Potsdam, cho biết: "Khi tổ chức trại Hè này, mục tiêu của ban tổ chức là kết nối những người con Việt Nam xa quê tại Đức lại với nhau, không chỉ những người đang sinh sống tại Berlin hay khu vực lân cận mà trên phạm vi toàn nước Đức, để mọi người có thể gắn kết và tạo nên một cộng đồng người Việt tại Đức mạnh mẽ hơn."

Điểm nhấn của Trại Hè Zober 2025 là đêm Gala nghệ thuật “Zobershow” diễn ra tối 30/8. Hàng loạt tiết mục ca nhạc và trình diễn vũ đạo đã mang đến bữa tiệc nghệ thuật đặc sắc, do chính các bạn sinh viên tại Đức dàn dựng và biểu diễn. Khán giả tham dự đêm Gala đã có những phút giây thăng hoa cùng tiếng nhạc, ánh sáng và lời ca tiếng hát. Sân khấu Zobershow trở thành điểm hội tụ, gắn kết mọi người trong niềm tự hào và tình yêu quê hương.

Ông Trịnh Hoàng Long, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Đức, chia sẻ: "Trại Hè Zober diễn ra trong dịp rất đặc biệt, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhằm đem lại cho các bạn sinh viên những trải nghiệm hấp dẫn, là cơ hội để tăng cường kết nối trong cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Đức và hướng về quê hương đất nước."

Không chỉ là dịp tụ hội hàng năm, trại hè còn góp phần định hình ý thức cộng đồng của lớp trẻ Việt tại châu Âu. Nhiều bạn trẻ tham gia đã khẳng định mong muốn góp sức cho các hoạt động gắn kết cộng đồng, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc đến bạn bè quốc tế.

Cũng tại đêm Gala Zobershow, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Phan Quang Văn, Bí Thư thứ nhất, phụ trách hợp tác giáo dục và quản lý lưu học sinh đã đại diện cho Đại sứ quán Việt Nam tại Đức trao bằng khen cho các sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và những đóng góp quan trọng cho phong trào sinh viên.

Ông Phan Quang Văn nhấn mạnh: "Hội sinh viên Việt Nam tại Đức đã có nhiều kinh nghiệm hoạt động, nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, cũng như các cơ quan trong nước để tạo nên một tổ chức sinh viên mạnh mẽ, với lòng yêu nước, tinh thần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó mỗi sinh viên là một đại sứ về văn hóa, về phát triển khoa học-kỹ thuật, là cầu nối giữa hai nước Việt Nam-Đức."

Việc tổ chức thành công Zober 2025 với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, tổ chức tại Đức cho thấy sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực dành cho thế hệ trẻ người Việt. Trại hè không chỉ tạo dựng môi trường rèn luyện, khẳng định bản thân mà còn là cầu nối đưa cộng đồng Việt gần hơn với xã hội sở tại.

Với chủ đề “Sức trẻ xô bờ," Trại Hè Zober 2025 đã lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về khát vọng tuổi trẻ, tinh thần dấn thân và ý chí hội nhập, trở thành điểm nhấn sinh động trong đời sống cộng đồng người Việt tại Đức cũng như châu Âu./.

