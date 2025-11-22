Điểm tựa vững chắc của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc

Ngày 21/11 tại Trung tâm Thương mại Sapa, Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức Hội nghị thường niên với chủ đề “Đoàn kết-Hội nhập-Phát triển: Vị thế mới của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc."

Tham dự có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Séc, lãnh đạo Liên hiệp Hội tại Séc và châu Âu cùng đông đảo đại biểu các hội đoàn.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Liên hiệp Hội Trần Văn Đang cho biết năm 2025 đánh dấu bước phát triển quan trọng của Liên hiệp Hội tổ chức đại diện lớn nhất của cộng đồng người Việt tại Séc. Với phương châm “đoàn kết-hội nhập-phát triển,'' Liên hiệp Hội triển khai hàng trăm hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục trên phạm vi toàn quốc, góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh của cộng đồng tại sở tại.

Năm 2025, Liên hiệp Hội tổ chức thành công Đại hội ngày 22/6 và Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3, kiện toàn bộ máy, trẻ hóa nhân sự và nâng cao hiệu quả điều hành. Văn phòng Hội đẩy mạnh số hóa dữ liệu, chuyên nghiệp hóa quy trình quản lý; đồng thời duy trì tinh thần sâu sát cơ sở khi lãnh đạo Hội trực tiếp tham dự các sự kiện lớn như Tết Nguyên đán, Trung thu và nhiều hoạt động cộng đồng tại các địa phương.

Trong năm, Liên hiệp Hội vinh dự đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm Cộng hòa Séc; đồng thời làm việc với nhiều cơ quan trong nước như Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Toàn cảnh hội nghị Hội nghị thường niên với chủ đề “Đoàn kết-Hội nhập-Phát triển: Vị thế mới của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc”. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Tại Séc, Hội tăng cường kết nối với chính giới sở tại thông qua các chuyến thăm Quốc hội, gặp gỡ nghị sĩ, tham dự Hội chợ Phu nhân do Phu nhân Tổng thống chủ trì, cũng như đón tiếp đoàn nghị sỹ Hạ viện Séc tại chùa Vĩnh Nghiêm Praha. Liên hiệp Hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Hữu nghị Séc-Việt trong các hoạt động giao lưu, tưởng niệm, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Hoạt động thiện nguyện tiếp tục là dấu ấn nổi bật của năm 2025. Liên hiệp Hội đã khánh thành điểm trường tại Hà Giang trị giá 360 triệu đồng; hoàn thành bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bảo tàng Chrastava trị giá 180.000 korun (8.500 USD) vận động hơn 6,6 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bão lũ; tổ chức đêm nhạc gây quỹ gần 300 triệu đồng. Các chương trình thiện nguyện thể hiện tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội của cộng đồng người Việt tại Séc.

Trong lĩnh vực giáo dục-thể thao, Hội duy trì nhiều chương trình khuyến học, hướng nghiệp; tổ chức các giải bóng đá, tennis, cầu lông quy mô lớn nhằm tạo sân chơi lành mạnh và kết nối thế hệ trẻ. Ban Truyền thông tái khởi động trang Facebook của Liên hiệp Hội, thu hút hơn 1.700 lượt theo dõi; đồng thời phát triển ứng dụng UVNS và website uvns.cz, cung cấp thông tin hữu ích cho bà con.

Các hội đoàn thành viên tiếp tục hoạt động sôi nổi. Hội Phụ nữ Việt Nam tại Séc triển khai chương trình “Hương sắc Việt Nam,'' chuỗi “Việt phục bộ hành,'' dự án “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ 15 trẻ mồ côi. Công tác Phật sự được đẩy mạnh qua Đại hội nhiệm kỳ IV của Hội Phật giáo Việt Nam tại Séc, các lễ Vu Lan, Phật Đản và Trại hè “Về nguồn.''

Nhiều chương trình quảng bá văn hóa như Hội diễn Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam toàn châu Âu, triển lãm “Văn hóa Di sản Việt Nam,'' trình diễn áo dài quốc kỳ hai nước tiếp tục lan tỏa hình ảnh Việt Nam tại Séc và châu Âu.

Ban Kiểm tra phối hợp Ban Tài chính tăng cường kiểm soát, minh bạch thu-chi, đặc biệt trong các hoạt động thiện nguyện, qua đó củng cố uy tín và tạo dựng niềm tin trong cộng đồng.

Bà Nguyễn Diệu Linh, Tham tán công sứ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu Hoàng Đình Thắng ghi nhận nỗ lực của các hội đoàn và cộng đồng trong năm qua, nhấn mạnh tinh thần đoàn kết là nền tảng cho sự phát triển bền vững của người Việt tại Séc. Ông tin tưởng cộng đồng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế, trở thành hình mẫu tiêu biểu của người Việt tại châu Âu.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Tham tán Công sứ Nguyễn Diệu Linh đánh giá cao nỗ lực kiện toàn tổ chức, thúc đẩy chuyển đổi số và các chương trình văn hóa-thể thao quy mô lớn của Liên hiệp Hội.

Bà nhấn mạnh Hội đã phối hợp hiệu quả với Đại sứ quán trong việc hỗ trợ các đoàn lãnh đạo Việt Nam thăm Séc, đặt bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển khai hoạt động kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Séc. Bà bày tỏ mong muốn Liên hiệp Hội tiếp tục đồng hành trong các chương trình đối ngoại nhân dân năm 2026.

Hội nghị đã bầu bổ sung ba Phó Chủ tịch gồm ông Phạm Gia Hậu, ông Vũ Đức Vinh và ông Đinh Đức Thuận. Dịp này, Liên hiệp Hội trao danh hiệu “Sứ giả nhân ái” cho các tập thể, cá nhân có đóng góp nổi bật trong công tác thiện nguyện, khẳng định quyết tâm tiếp tục là điểm tựa vững chắc của cộng đồng người Việt tại Séc và là cầu nối hữu nghị Việt Nam-Séc trong thời gian tới./.

