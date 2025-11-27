Việt Nam lan tỏa tinh thần thiện nguyện tại Hội chợ Giáng sinh ở Slovakia

Trong không khí ấm áp của mùa lễ hội cuối năm, Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia mới đây đã hòa mình vào không gian rộn ràng của Hội chợ Giáng sinh từ thiện Bratislava.

Sự kiện thường niên đầy ý nghĩa này là dịp để quyên góp và hỗ trợ các hoạt động nhân đạo tại Slovakia.

Hội chợ do Hội Phụ nữ Quốc tế Bratislava tổ chức, với sự bảo trợ của Ngoại trưởng Slovakia và chính quyền thành phố Bratislava.

Sự kiện đã thu hút sự tham gia của 23 đại sứ quán, cùng nhiều tổ chức quốc tế, học viện và trường học.

Ngoài vai trò là một hoạt động giao lưu văn hóa, hội chợ còn là cầu nối để những tấm lòng nhân ái gặp gỡ, sẻ chia và lan tỏa tinh thần thiện nguyện.

Tại hội chợ, gian hàng Việt Nam nổi bật với những sản phẩm thủ công tinh xảo, món ăn đậm hương vị quê nhà và những tà áo dài rực rỡ.

Người dân địa phương và bạn bè quốc tế thích thú thưởng thức ẩm thực, chiêm ngưỡng quà tặng thủ công và thưởng thức các tiết mục nghệ thuật do Hội Phụ nữ Việt Nam tại Slovakia biểu diễn.

Những điệu múa duyên dáng, đầy cảm xúc, mang đậm hơi thở Việt Nam, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Phạm Trường Giang chia sẻ: “Hằng năm, trước thềm Giáng sinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia luôn trân trọng tham gia Hội chợ giáng sinh từ thiện. Đây là dịp để chúng tôi không chỉ giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt Nam, mà còn chung tay với bạn bè quốc tế gây dựng những giá trị tốt đẹp dành cho cộng đồng.”

Đại sứ cũng nhấn mạnh rằng toàn bộ số tiền thu được tại hội chợ sẽ được chuyển vào Quỹ Từ thiện IWCB, nhằm hỗ trợ các tổ chức thiện nguyện tại Slovakia.

Sự tham gia của Đại sứ quán Việt Nam không chỉ làm phong phú thêm không gian văn hóa đa dạng của hội chợ, mà còn khẳng định tinh thần sẻ chia, gắn kết và trách nhiệm của Việt Nam đối với các hoạt động thiện nguyện quốc tế.

Hội chợ Giáng sinh từ thiện Bratislava 2025 khép lại trong tiếng cười, sự đồng cảm và những câu chuyện đầy ắp lòng nhân ái. Giữa không gian lung linh ấy, hình ảnh Việt Nam hiện lên thật gần gũi, thân thiện và tràn ngập yêu thương./.

