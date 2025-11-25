Dấu ấn Việt Nam tại Hội chợ từ thiện quốc tế ở Colombo

Ngày 23/11, Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka đã tham gia Hội chợ từ thiện quốc tế thường niên tại khách sạn Galle Face.

Khác với mọi năm, sự kiện năm nay có quy mô mở rộng, quy tụ hơn 100 gian hàng quốc tế và tạo không gian giao lưu văn hóa-ẩm thực sôi động hơn tại Colombo.

Giữa không gian đông đúc và rộn ràng của hội chợ, nổi bật hơn cả là gian hàng Việt Nam với cách bài trí mang đậm bản sắc dân tộc.

Sắc đỏ của Quốc kỳ Việt Nam, trang phục áo cờ đỏ sao vàng và áo bà ba truyền thống tạo nên điểm nhấn thu hút ánh nhìn của khách tham quan.

Các sản phẩm đặc trưng như phở, nem cuốn, càphê, mỳ/phở ăn liền, chuối khô, mít sấy, kẹo dừa, bánh ít cùng đồ thủ công mỹ nghệ như chuồn chuồn tre, ví da… nhanh chóng trở thành tâm điểm.

Nhiều khách tham quan xếp hàng để thưởng thức nem cuốn và phở - hai món ăn được xem là “đại sứ ẩm thực Việt Nam” tại Sri Lanka. Đặc biệt, càphê Việt Nam được tiêu thụ hết chỉ trong thời gian ngắn, khiến nhiều khách đến muộn tỏ ra tiếc nuối.

Nhiều người cho biết họ đã quen thuộc với hương vị Việt Nam qua các nhà hàng tại Colombo, qua bạn bè, truyền thông hoặc từ những chuyến du lịch đến Việt Nam, và rất hào hứng khi có dịp thưởng thức lại hoặc mua về làm quà tại hội chợ năm nay.

Đại sứ Trịnh Thị Tâm cho biết “Hội chợ từ thiện quốc tế là sự kiện ý nghĩa, giúp kết nối văn hóa và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam với Sri Lanka và các bạn bè quốc tế khác. Việt Nam tham gia sự kiện này hàng năm, với các sản phẩm phản ánh văn hóa và ẩm thực Việt Nam điển hình và đặc sắc nhất. Chúng tôi rất vui khi thấy bạn bè Sri Lanka và quốc tế yêu thích ẩm thực và đồ thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Điều này cho thấy thương hiệu Việt, đặc biệt là ẩm thực, đã trở nên quen thuộc và được yêu thích tại Sri Lanka.”

Theo bà Nguyễn Mai Trinh, Trưởng Ban liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka, hội chợ là dịp để cộng đồng người Việt thể hiện tinh thần Việt Nam. Là người Việt xa xứ, ai cũng mong muốn đóng góp vào việc quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Năm nay, cộng đồng và Đại sứ quán cùng phối hợp chuẩn bị rất kỹ, tạo nên hình ảnh đẹp, dễ nhận biết và đầy tự hào. Việc tham gia hội chợ không chỉ mang ý nghĩa bán hàng gây quỹ mà còn là hoạt động kết nối cộng đồng và lan tỏa văn hóa Việt Nam tại nước sở tại.

Doanh thu từ hoạt động bán hàng sẽ được Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam dùng để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lụt trong nước, đồng thời đóng góp cho một số chương trình thiện nguyện tại Sri Lanka.

Với sự chuẩn bị công phu, không gian trưng bày ấn tượng và sản phẩm đậm hương vị truyền thống, gian hàng Việt Nam tiếp tục là điểm nhấn của Hội chợ Quốc tế tại Colombo, khẳng định sức hấp dẫn của văn hóa và ẩm thực Việt Nam đối với bạn bè quốc tế, góp phần thúc đẩy hợp tác du lịch và giao thương cũng như kết nối nhân dân hai nước.

Theo số liệu từ phía Sri Lanka, trong 10 tháng đầu năm nay, mỗi tháng trung bình có 300 khách Việt Nam đến Sri Lanka và 1.000 khách Sri Lanka đến Việt Nam. Việc mở đường bay thẳng trong thời gian tới chắc chắn sẽ giúp gia tăng những con số đầy ý nghĩa này./.

Dấu ấn 55 năm quan hệ Việt Nam-Sri Lanka qua sắc màu ẩm thực “Hương vị Việt Nam” mang nét tinh hoa ẩm thực Việt đến gần hơn với bạn bè Sri Lanka, qua đó mở rộng nhịp cầu hợp tác về du lịch, thương mại, giao lưu nhân dân và nhiều lĩnh vực khác giữa hai quốc gia.