Dấu ấn 55 năm quan hệ Việt Nam-Sri Lanka qua sắc màu ẩm thực

Trong không gian sang trọng của Khách sạn Hilton Colombo, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka mới đây đã long trọng khai mạc Tuần lễ Ẩm thực Việt Nam với chủ đề “Hương vị Việt Nam."

Đại sứ Trịnh Thị Tâm, Bộ trưởng Thương mại, Kinh doanh, An ninh Lương thực và Phát triển hợp tác xã Wasantha Samarasinghe, Thứ trưởng Ngoại giao và Lao động ngoài nước Arun Hemachandra và Giám đốc Khách sạn Hilton Mahesh Fernando đã cùng cắt băng khai trương Tuần lễ ẩm thực Việt Nam vào tối 21/8 (giờ địa phương).

Tham gia sự kiện có đông đảo lãnh đạo bộ, ngành Sri Lanka, Ngoại giao đoàn, đại diện cộng đồng người Việt và phóng viên báo chí địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Trịnh Thị Tâm khẳng định đây là Tuần lễ ẩm thực Việt Nam đầu tiên được tổ chức tại Colombo sau nhiều năm, đồng thời trân trọng ghi nhận sự phối hợp nhiệt tình của Khách sạn Hilton Colombo và Hilton Đà Nẵng trong hiện thực hóa sáng kiến này.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng “Hương vị Việt Nam” sẽ mang nét tinh hoa ẩm thực Việt đến gần hơn với bạn bè Sri Lanka, qua đó mở rộng nhịp cầu hợp tác về du lịch, thương mại, giao lưu nhân dân và nhiều lĩnh vực khác giữa hai quốc gia.

Bộ trưởng Wasantha Samarasinghe đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện khi diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1970-2025).

Ông bày tỏ mong muốn Việt Nam và Sri Lanka sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa tương tự, góp phần thắt chặt tình hữu nghị truyền thống, đồng thời thúc đẩy giao thương và hợp tác về an ninh lương thực thông qua việc quảng bá các sản phẩm nông sản, đặc sản của mỗi quốc gia.

Bộ trưởng Thương mại, Kinh doanh, An ninh Lương thực và Phát triển hợp tác xã Sri Lanka Wasantha Samarasinghe phát biểu tại buổi khai trương Tuần lễ Ẩm thực Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Khách mời đã thích thú thưởng thức các món ăn nổi tiếng của Việt Nam như phở, nem cuốn, nem rán, bánh mỳ, chả cá Lã Vọng, bún chả, mỳ Quảng, chả bò lá lốt, miến gà…

Một số món ăn còn được biến tấu sáng tạo với nguyên liệu địa phương, điển hình như bánh mỳ kẹp nhân thịt gà càri, mang đến trải nghiệm mới lạ mà vẫn giữ được hồn Việt.

Ẩm thực Việt Nam được quảng bá đến với người dân Sri Lanka. (Ảnh: TTXVN phát)

Giám đốc Khách sạn Hilton Colombo cho biết chỉ riêng trong đêm khai mạc đã có hơn 200 suất buffet được đăng ký trước.

Ở phần tráng miệng, thực khách không khỏi ấn tượng trước sự phong phú của các món chè, đồ uống, bánh truyền thống Việt Nam.

Đặc biệt, càphê muối và càphê trứng do Chum Coffee trực tiếp pha chế đã trở thành điểm nhấn khó quên: gần 200 ly càphê được bạn bè Sri Lanka và quốc tế thưởng thức ngay trong buổi tối đầu tiên, để lại dư vị ngọt ngào và ấm áp về một Việt Nam vừa gần gũi, vừa tinh tế.

Kéo dài đến hết ngày 30/8/2025, Tuần lễ Ẩm thực không chỉ là dịp quảng bá những món ăn đặc sắc mà còn là minh chứng sống động cho sự giao thoa văn hóa giữa hai dân tộc.

Những sắc màu ẩm thực Việt Nam hiện diện giữa lòng Colombo sẽ góp phần làm sâu đậm thêm tình hữu nghị Việt Nam-Sri Lanka, đặc biệt trong năm kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước./.

Sri Lanka đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ và năng động của Việt Nam Bộ trưởng Sri Lanka gửi lời chúc mừng đến Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh và đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ, năng động của Việt Nam, một tấm gương cho Sri Lanka.