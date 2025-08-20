Sri Lanka đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ và năng động của Việt Nam

Hòa cùng không khí hào hùng của cả nước trong những ngày tháng lịch sử, tối 19/8, tại Khách sạn Hilton Colombo, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025), 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) và 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Sri Lanka (21/7/1970-21/7/2025).

Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Ngoại giao, Lao động nước ngoài và Du lịch Vijitha Herah với tư cách là khách mời chính, đại diện cho Chính phủ Sri Lanka.

Ngoài ra, còn có sự tham dự của Phó Chủ tịch Quốc hội Rizvie Salih; Bộ trưởng Giao thông, Cao tốc, Cảng và Hàng không dân dụng Bimal Rathnayake; Bộ trưởng Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Hiniduma Sunil Senevi; Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Sunil Gamage; Tổng Bí thư Đảng cầm quyền NPP/JVP, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản; Thống đốc tỉnh miền Tây; Thị trưởng thành phố Colombo; nguyên Thủ tướng Dinesh Gunawardena; nguyên Chủ tịch Quốc hội Karu Jayasuriya; cùng đông đảo lãnh đạo các bộ, ngành, nghị sỹ, ngoại giao đoàn, bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Trịnh Thị Tâm đã điểm lại những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực của Việt Nam sau 80 năm giành được độc lập; nhấn mạnh sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn của cộng đồng quốc tế đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam, trong đó có các bạn bè đến từ Sri Lanka.

Đại sứ bày tỏ vui mừng khi quan hệ Việt Nam-Sri Lanka trong 55 năm qua đã không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại đến văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân; nhắc lại các kết quả tốt đẹp của chuyến thăm cấp nhà nước và tham dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc của Tổng thống Anura Kumara Dissanayake hồi tháng 5 vừa qua.

Đại sứ cũng nhấn mạnh hai nước có rất nhiều tiềm năng hợp tác cần được khai thác trong thời gian tới, vì lợi ích chung và tương lai phát triển bền vững.

Bộ trưởng Ngoại giao, Lao động nước ngoài và Du lịch Sri Lanka Vijitha Herath phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Đại sứ quán cung cấp/TTXVN phát)

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Sri Lanka, Bộ trưởng Vijitha Herath gửi những lời chúc mừng nồng nhiệt đến Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ, năng động của Việt Nam, một tấm gương cho Sri Lanka.

Bộ trưởng Vijitha Herath bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Sri Lanka sau 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; khẳng định Sri Lanka luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Việt Nam, không chỉ trên các lĩnh vực truyền thống như thương mại, du lịch, giáo dục và giao lưu văn hóa mà còn mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng khác như năng lượng, công nghệ, y tế, xây dựng….

Bộ trưởng Vijitha Herath bày tỏ mong muốn hai nước sẽ tiếp tục tích cực hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Điểm nhấn của buổi lễ là chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sỹ Việt Nam đến từ Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long trình bày, trong đó có những màn kết hợp rất thú vị với nghệ sỹ Sri Lanka khi cùng trình diễn bài “Trống cơm” của Việt Nam hay bài “Ran Bindu Bindi" (một bài dân ca của Sri Lanka mừng mùa màng bội thu), tạo nên không gian giao thoa văn hóa đầy ấn tượng.

Sau phần biểu diễn, khách mời đã thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam do 2 đầu bếp từ Khách sạn Hilton Đà Nẵng trực tiếp chế biến và giới thiệu.

Sự kiện đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế, góp phần thắt chặt tình hữu nghị, củng cố sự tin cậy và mở ra triển vọng hợp tác mới giữa Việt Nam và Sri Lanka trong thời gian tới.

Cũng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam và 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Sri Lanka, Đại sứ quán Việt Nam sẽ tổ chức Ngày Văn hóa tại Ambakote, thủ phủ tỉnh miền Trung Sri Lanka, và Tuần lễ ẩm thực “Hương vị Việt Nam” tại thủ đô Colombo để giới thiệu về những món ăn Việt Nam từ các vùng miền đất nước, bên cạnh các vị càphê nổi tiếng của Việt Nam./.

55 năm quan hệ Việt Nam-Sri Lanka: Nhiều tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực Theo Đại sứ Trịnh Thị Tâm, trên nền tảng thuận lợi của 55 năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội tích cực tại cả Việt Nam và Sri Lanka, quan hệ hai nước sẽ ngày càng phát triển bền vững.