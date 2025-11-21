Từ Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh thấm nhuần tấm gương đạo đức, tư tưởng của Bác

Trong không gian trang nghiêm và đầy ý nghĩa tại Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh tại tỉnh Phichit của Thái Lan, ngày 20/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức lớp tập huấn “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.”

Tham dự sự kiện ngoài các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh, còn có đại diện chính quyền địa phương, đại diện Ban quản lý Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh, Ban chấp hành Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan cùng một số lãnh đạo Hội người Việt các tỉnh, thành ở Thái Lan.

Phát biểu khai mạc buổi tập huấn, Đại sứ Phạm Việt Hùng cho biết trải qua gần nửa thế kỷ kể từ khi Việt Nam và Thái Lan thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, quan hệ 2 nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất, nhất là sau khi nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 5/2025. Trong mối quan hệ tốt đẹp ấy, Thái Lan còn là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại sứ nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh tại Phichit, bởi đây là công trình được thiết kế và xây dựng hoàn toàn bởi ngân sách của chính phủ và chính quyền địa phương Thái Lan, thể hiện tình cảm trân quý của Chính phủ và Nhân dân Thái Lan đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như mối quan hệ lịch sử hữu nghị gắn bó lâu đời giữa 2 nước.

Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh Đại sứ quán luôn coi việc phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý các khu di tích về Bác Hồ tại Thái Lan để bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của những địa chỉ này là nhiệm vụ trọng tâm. Chính vì thế, các hoạt động tưởng niệm, dâng hương nhân ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 và các chương trình về nguồn do cộng đồng người Việt và Đại sứ quán tổ chức hằng năm tại đây đã trở thành nét đẹp truyền thống, giúp tôn vinh tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và tình cảm hướng về quê hương của kiều bào Việt Nam tại Thái Lan.

Trong khuôn khổ buổi tập huấn, các đại biểu đã cùng xem phim tài liệu “Hành trình đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh,” nghe báo cáo chuyên đề “Phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh” và “Bác Hồ với Quân đội Nhân dân Việt Nam” từ các báo cáo viên là cán bộ Đại sứ quán và Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Thái Lan.

Đại sứ Phạm Việt Hùng (thứ hai, bên trái sang) cùng các đại biểu tham quan bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh ở tỉnh Phichit. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Các đại biểu cũng có dịp tham quan bảo tàng và tìm hiểu về quãng thời gian Bác Hồ sinh sống, hoạt động cách mạng tại chính địa danh lịch sử Bản Đông gần 100 năm về trước.

Ông Lương Xuân Hòa, Phó Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan, Chủ tịch Hội người Việt tỉnh Udon Thani, xúc động cho biết qua tham dự lớp tập huấn, ông hiểu biết sâu sắc hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh và muốn chia sẻ tâm nguyện giáo dục con cháu mình về dấu chân của Bác tại Thái Lan cũng như giữ gìn truyền thống của kiều bào Việt Nam tại Thái Lan luôn hướng về quê hương, đất nước và yêu kính Bác Hồ.

Buổi tập huấn “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một trong những nội dung quan trọng trong Đề án “Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài” của Đại sứ quán.

Thông qua các chuyên đề như xem phim tư liệu, tìm hiểu thân thế, sự nghiệp, tư tưởng của Bác và trao đổi về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại buổi tập huấn, Đại sứ Phạm Việt Hùng bày tỏ hy vọng rằng mỗi người sẽ cùng nhau suy ngẫm và học hỏi về cách vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống sinh hoạt cũng như công việc để góp phần xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng, vững mạnh như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn./.

