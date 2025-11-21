Võ thuật Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ tại vùng Bretagne của Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, tại thị trấn Ploumagoar thuộc tỉnh Côtes-d’Armor, vùng Bretagne ở miền Tây Bắc nước Pháp, môn võ Nhất Nam có nguồn gốc từ Việt Nam đang tạo nên một làn gió mới trong đời sống thể thao địa phương.

Sự kiện thành lập Hội Breizh Nhat Nam trong năm 2025, cùng sự tham gia của nhiều huấn luyện viên và người tập, đánh dấu bước phát triển nổi bật của võ Việt tại một cộng đồng nhỏ vốn giàu truyền thống gắn kết này.

Hình ảnh nhóm tập luyện vào các buổi sáng Chủ nhật tại công viên Kergré đã trở nên quen thuộc với người dân Ploumagoar. Bất kể nắng mưa, những người yêu thích võ thuật vẫn đến đây tập luyện theo sự hướng dẫn của ông Jean-Philippe Lebouvier, một người Pháp hiếm hoi được học trực tiếp Nhất Nam tại Việt Nam và hiện là người truyền dạy quan trọng của bộ môn này tại Pháp.

Từ đầu năm học 2025-2026, ông Lebouvier cùng ông Jean-François Ménard, Chủ tịch Hội Breizh Nhat Nam, đã chuyển các buổi tập vào nhà văn hóa-thể thao đa năng của Ploumagoar và mở thêm nhiều lớp cố định trong tuần.

Các buổi tập cuối tuần cũng thu hút sự tham gia của nhiều người từ các vùng lân cận của vùng Bretagne.

Ông Jean-Philippe Lebouvier bắt đầu đến Việt Nam năm 2002 để mở tiệm bánh, nhưng chính cơ duyên gặp võ sư Trần Mạnh Hà tại Hà Nội đã đưa ông đến với Nhất Nam.

Không chỉ bị thu hút bởi kỹ thuật võ, ông còn ấn tượng với sự kết hợp giữa hơi thở và chuyển động nội lực - yếu tố quan trọng tạo nên bản sắc của Nhất Nam.

Sau khi về Pháp, mỗi 2 đến 5 năm, ông Lebouvier đều quay lại Việt Nam hoặc châu Á để tiếp tục học trực tiếp từ thầy. Mới đây, ông được mời biểu diễn tại sự kiện kỷ niệm 40 năm luyện tập của võ sư Hà tại Hà Nội, một dấu mốc quan trọng đối với cả hai thầy trò.

Theo ông Lebouvier, Nhất Nam sử dụng kỹ thuật “vận khí”, giúp duy trì nhịp vận động bên trong cơ thể và tăng sức bền khi đối mặt với tình huống tấn công.

Nhất Nam kết hợp giữa chuyển động tròn, kéo giãn cơ thể, thu gọn và xoay, giúp người tập tạo sự mềm mại nhưng vẫn đảm bảo sức mạnh.

Một số học viên ở Ploumagoar từng tập Aikido, quyền Anh hoặc Thái cực quyền cho biết họ cảm nhận được “sự thả lỏng hoàn toàn” khi luyện Nhất Nam, nhờ sự kết hợp giữa hơi thở, kỹ thuật mềm và chuyển động nhịp nhàng.

Học viên Anne, một trong những người đăng ký đầu tiên, chia sẻ rằng các bài tập giúp bà cảm thấy cơ thể linh hoạt hơn và giảm căng thẳng hiệu quả.

Để phát triển phong trào, ông Lebouvier đã thành lập kênh YouTube “Nhat Nam France”, giới thiệu các bài tập cơ bản và triết lý luyện tập, thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu thích môn võ thuật Việt Nam này tại Pháp.

Hội Breizh Nhat Nam cũng đã liên hệ với các nhóm Nhất Nam ở thủ đô Paris và vùng Normandie nhằm tổ chức giao lưu trong thời gian tới.

Nhất Nam, được xây dựng và hoàn thiện tại Việt Nam từ cuối thế kỷ XX, là sự tổng hòa giữa kỹ thuật chiến đấu, hơi thở và triết lý sống. Sự xuất hiện ngày càng rộng của bộ môn này tại Pháp - từ Bretagne đến Paris và một số vùng khác - cho thấy sức lan tỏa của võ thuật Việt Nam tại châu Âu.

Ploumagoar, với sinh hoạt cộng đồng gắn kết, đang trở thành một trong những điểm hiếm hoi tại Pháp mà Nhất Nam phát triển bài bản, góp phần đưa hình ảnh văn hóa Việt Nam đến gần hơn với người dân địa phương./.



