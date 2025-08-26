Đoàn MMA Việt Nam tham dự Giải Vô địch trẻ Võ thuật tổng hợp châu Á 2025

Ngày 26/8, Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) cho biết vừa cử đoàn vận động viên lên đường tham dự Giải Vô địch trẻ Võ thuật tổng hợp (MMA) châu Á 2025, diễn ra từ ngày 27-31/8, tại Thủ đô Manama, Bahrain.

Đây là giải đấu vô địch lứa tuổi trẻ cấp độ châu lục đầu tiên được tổ chức bởi Hiệp hội Võ thuật tổng hợp châu Á (AMMA), dưới sự công nhận của Ủy ban Olympic châu Á (OCA).

Đoàn Việt Nam tham dự với 8 thành viên (có 3 huấn luyện viên và 4 vận động viên), do bà Tống Thị Ngọc Hòa, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam làm trưởng đoàn.

Giải đấu lần này được tổ chức ở hai thể thức: MMA hiện đại (dùng trang phục thể thao) và MMA truyền thống (sử dụng võ phục). Các vận động viên tham dự giải gồm: Nguyễn Đình Huy (65kg nam), nội dung MMA truyền thống; Lăng Quốc Cường (55kg nam), Vương Trí Hải (50kg nam) và Triệu Thu Thủy (45kg nữ) nội dung MMA hiện đại.

Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam Tống Thị Ngọc Hòa chia sẻ: Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam đã tham gia các hoạt động của Hiệp hội Võ thuật tổng hợp châu Á từ những ngày đầu tiên thành lập. Năm 2023, tại Giải Vô địch Võ thuật tổng hợp châu Á, đoàn 4 vận động viên Việt Nam được cử đi tham gia thi đấu và đều giành huy chương (1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng), xếp thứ 4 toàn đoàn trên tổng số 19 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Tại giải đấu lần này, các vận động viên Việt Nam đặt mục tiêu giành ít nhất 1 huy chương.

Giải Vô địch trẻ Võ thuật tổng hợp châu Á 2025 nằm trong chương trình phát triển MMA khu vực của Hiệp hội Võ thuật tổng hợp châu Á. Song hành với giải đấu lần này, Hiệp hội Võ thuật tổng hợp châu Á còn tổ chức chương trình phát triển trọng tài và huấn luyện viên võ thuật tổng hợp từ ngày 25-27/8.

Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam cử 2 huấn luyện viên và 2 trọng tài tham dự với mục tiêu cải thiện trình độ chuyên môn, hòa nhập với xu thế quốc tế và khu vực./.

