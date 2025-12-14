SEA Games 33: Tuyển Futsal Nữ Việt Nam vào bán kết, nhận thưởng 300 triệu đồng

Chiều 14/12, Đội tuyển Futsal Nữ Việt Nam giành chiến thắng 4-2 trước Đội tuyển Futsal Nữ Myanmar, qua đó tiến vào vòng đấu bán kết với vị trí dẫn đầu bảng B.

Do buộc phải thắng đậm tuyển Futsal Nữ Việt Nam mới có thể giành vé vào bán kết, Đội tuyển Futsal Nữ Myanmar nhập cuộc với tinh thần quyết tâm và sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước do công của Ei Ei Kyaw ngay ở phút thứ 10.

Bị dẫn bàn, Đội tuyển Futsal Nữ Việt Nam đẩy cao đội hình và tạo được hàng loạt cơ hội ăn bàn. Bên phía đối diện, thủ môn Sandi Aung thi đấu xuất sắc, cản phá 3 tình huống dứt điểm nguy hiểm của các chân sút bên phía tuyển Futsal Nữ Việt Nam.

Đến phút thứ 17, cầu thủ bên phía Myanmar phạm lỗi thứ 6 với điểm đá phạt sát vạch 6m. Từ chấm đá phạt penalty thứ 2 này, Thanh Ngân dứt điểm chính xác quân bình tỷ số 1-1.

Chỉ một phút sau, tuyển Futsal Nữ Việt Nam tiếp tục được hưởng quả phạt đền từ chấm 10m do lỗi tổng hợp thứ 7 của đối thủ. Phương Anh, với pha dứt điểm uy lực, tạo lợi thế dẫn bàn cho đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng.

Kịch bản trong hiệp 2 không có nhiều khác biệt khi tuyển Futsal Nữ Việt Nam tiếp tục tạo thế trận chủ động trước đối phương, nhưng không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng và phải nhận đòn phản công của đối phương.

Sau một pha phối hợp ăn ý ở phút thứ 27, May Zin Oo dứt điểm cận thành, gỡ hòa 2-2 cho tuyển Futsal Nữ Myanmar.

Đến phút 34, sau một nỗ lực đột phá cá nhân, A Dắt Rin Tô tung cú sút trực diện, thủ môn Sandi Aung đẩy bóng ra và chính cầu thủ này băng vào tung cú sút bồi, đưa bóng đi lọt qua 2 chân "người gác đền" của Myanmar, nâng tỷ số lên 3-2 cho đội nhà.

Chỉ 3 phút sau, đến lượt Bùi Thị Trang dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 4-2 cho Đội tuyển Futsal Nữ Việt Nam, sau một tình huống phối hợp đá phạt. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Với 2 trận toàn thắng, Đội tuyển Futsal Nữ Việt Nam tiến vào vòng đấu bán kết SEA Games 33 với tư cách đội nhất bảng B.

Sau trận đấu, Thường trực Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chúc mừng Đội tuyển Futsal Nữ đồng thời tặng thưởng 300 triệu đồng cho thành tích vào bán kết./.

