Đả bại "Hổ Mã Lai" 2-0, U22 Việt Nam vào bán kết SEA Games 33

Chiều 11/12, Đội tuyển U22 Việt Nam bước vào lượt trận cuối bảng B môn Bóng đá Nam SEA Games 33, gặp đối thủ U22 Malaysia để tự quyết định tấm vé vào vòng bán kết.

Đội tuyển U22 Việt Nam sớm có cơ hội ngay ở phút thứ 2. Đình Bắc thoát xuống bên cánh trái trước khi căng ngang để Khuất Văn Khang dứt điểm. Đáng tiếc là pha ra chân nhanh của thủ quân U22 Việt Nam lại đưa bóng đi chệch khung thành.

Sau hơn 10 phút tấn công, U22 Việt Nam tìm được bàn mở tỷ số. Từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái, Đình Bắc tạt bóng thuận lợi để trung vệ Hiểu Minh đánh đầu tung lưới U22 Malaysia, đưa đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik vượt lên dẫn trước 1-0.

Có được bàn thắng khai thông thế bế tắc, U22 Việt Nam giảm nhịp độ tấn công. Điều này tạo cơ hội để U22 Malaysia tổ chức những pha tấn công về phía khung thành của thủ môn Trung Kiên.

Tuy nhiên khi đối thủ vẫn đang mải mê tấn công, U22 Việt Nam bất ngờ tăng tốc và tung "đòn trừng phạt" thứ hai.

Phút thứ 22, lại là Đình Bắc đi bóng đột phá bên hành lang cánh trái trước khi trả ngược để tiền vệ Minh Phúc đệm bóng vào lưới trống, nâng cách biệt lên 2 bàn cho đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Đình Bắc (số 7) và Minh Phúc tạo nên bàn thắng thứ 2 cho Đội tuyển U22 Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Bàn thua thứ 2 như "đòn đau" giáng vào quyết tâm thi đấu của U22 Malaysia. Đội bóng của huấn luyện viên Nafuzi Zain không còn duy trì được các pha tranh chấp quyết liệu như thời gian đầu trận. Hiệp đấu đầu tiên khép lại với lợi thế 2 bàn nghiêng về phía "Những Chiến binh Sao Vàng."

Bước sang hiệp 2, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục là đội nắm thế chủ động.

Về phía U22 Malaysia, dù để bị dẫn trước 2-0 nhưng "Hổ Mã Lai" gần như không có cơ hội phản kháng. Các học trò của huấn luyện viên Nafuzi Zain lộ rõ sự thua thiệt về cả kỹ thuật và thể lực so với U22 Việt Nam.

Những sự thay đổi người của huấn luyện viên Kim Sang-sik là Lê Văn Thuận, Công Phương, Xuân Bắc và Ngọc Mỹ trong hiệp 2 càng giúp "Binh đoàn Rồng Vàng" dễ dàng kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Cuối trận, bộ đôi trung vệ của U22 Malaysia cũng lên tham gia tấn công trong những tình huống phạt góc nhưng không mang lại hiệu quả. Chung cuộc, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik giành chiến thắng 2-0 trước "Hổ Mã Lai" và vượt qua chính đối thủ để giành vị trí nhất bảng B cùng tấm vé vào bán kết môn Bóng đá Nam SEA Games 33.

Hoàn thành nhiệm vụ ở bảng B với vị trí dẫn đầu, U22 Việt Nam trở thành đội tuyển thứ 2 ghi danh vào vòng bán kết, cùng với đội dẫn đầu bảng C là U22 Philippines.

Vòng đấu bán kết môn Bóng đá Nam SEA Games 33 sẽ diễn ra vào ngày 15/12 tại Bangkok. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể là đội đầu bảng C (Philippines) hoặc đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong 3 bảng đấu./.

