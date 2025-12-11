Người hâm mộ tiếp lửa cho U22 Việt Nam trong trận "đại chiến" U22 Malaysia

Vào buổi chiều ngày 11/12, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đổ dồn sự chú ý tới sân vận động Rajamangala của Thái Lan để dõi theo U22 Việt Nam trong cuộc đối đầu U22 Malaysia.

Không khí bên ngoài sân vận động Rajamangala chiều 11/12 vô cùng sôi động với sự xuất hiện của các cổ động viên nhiệt thành đến từ Việt Nam.

Không chỉ có những người dân đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thái Lan, mà cả những người hâm mộ khác cũng kịp đáp chuyến bay từ Việt Nam sang Bangkok, Thái Lan để cùng hòa chung vào không khí cổ động cho "Những chiến binh Sao Vàng". Đây là nguồn động viên vô cùng to lớn với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trong trận cầu quan trọng với U22 Malaysia./.