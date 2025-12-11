Bảng xếp hạng Champions League: Xác định 5 đội giành quyền đi tiếp

Khép lại lượt trận thứ 6, Champions League đã chính thức xác định được 5 đội bóng đã sớm vượt qua vòng phân hạng.

5 đội bóng đã xuất sắc giành quyền đi tiếp gồm có Arsenal, Bayern Munich, Manchester City, Atalanta và đương kim vô địch Paris Saint-Germain.

Arsenal đặt 1 chân vào vòng 1/8

Trong số 5 đội bóng sớm đi tiếp, Arsenal đang chính là đội bóng thi đấu thăng hoa nhất với chuỗi 6 trận toàn thắng ở đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ.

Ở lượt trận thứ 6, Pháo thủ thành London đã dễ dàng có được chiến thắng 3-0 trên sân của Club Brugge nhờ các bàn thắng của Noni Madueke (cú đúp) và Gabriel Martinelli.

Đáng chú ý, với bàn thắng ấn định ở trận này, Gabriel Martinelli còn đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Arsenal đầu tiên ghi bàn trong 5 trận liên tiếp tại Champions League.

Chiến thắng này giúp Pháo thủ trở thành đội bóng Anh thứ 5 trong lịch sử thắng cả sáu trận mở màn một mùa giải Cúp C1/Champions League, sau MU, Leeds United, Liverpool và Man City.

Sau 6 lượt đấu, Arsenal tiếp tục độc chiếm ngôi đầu bảng với 16 điểm tuyệt đối và đã đặt 1 chân vào vòng 1/8 Champions League mùa này.

Đoàn quân của Mikel Arteta chỉ cần 1 điểm nữa trong hai trận gặp Inter Milan (21/1) và Kairat của Kazakhstan (29/1) là sẽ chính thức vào vòng knock-out.

Ưu thế cho các đội trong top 5

Cùng với Arsenal, 4 đội bóng khác là Bayern Munich, Manchester City, Atalanta và Paris Saint-Germain cũng đã vượt qua vòng phân hạng và nắm ưu thế lớn.

Trong số 4 đội bóng này, Bayern Munich và Man City đang có được ưu thế lớn để cạnh tranh suất trực tiếp tham dự vòng knock-out khi mà các đối thủ còn lại không được đánh giá cao.

PSG cũng đã sớm vượt qua vòng phân hạng. (Nguồn: AFP)

Bayern Munich hiện đang có được 15 điểm sau 6 lượt trận, nhiều hơn 3 điểm so với các đội bóng xếp từ vị trí thứ 6-9.

Điều này đồng nghĩa với việc Hùm xám chỉ cần giành chiến thắng ở lượt đấu tiếp theo, trong khi 2/4 đội bóng trong nhóm thứ 6-9 không thắng là sẽ góp mặt ở vòng 1/8.

Theo lịch thi đấu, hai lượt trận tới của Bayern Munich cũng khá dễ thở khi đối thủ của họ chỉ là Union Saint-Gilloise (sân nhà) và PSV Eindhoven (sân khách).

Trong khi đó, Manchester City, PSG và Atalanta đang nắm 13 điểm và khoảng cách chỉ là hơn 1 điểm so với các đội bóng trong nhóm thứ 6-9.

Tuy nhiên, điều kiện để ba đội bóng này sớm đi tiếp là họ phải giành chiến thắng ở lượt đấu tiếp theo, nhưng cũng đồng thời 2 trong số các đội bóng thuộc nhóm trên phải thua mới chính thức ở lại top 8 khi vòng phân hạng khép lại.

Ở hai lượt trận còn lại, đối thủ mà thầy trò Huấn luyện viên Pep Guardiola phải đối đầu là Bodø/Glimt (sân khách) và Galatasaray (sân nhà).

Paris Saint-Germain sẽ phải thi đấu trên sân của Sporting CP ở lượt thứ 7 và đối đầu Newcastle United trên sân nhà ở lượt trận cuối.

Trong khi đó, Atalanta sẽ lần lượt phải đối mặt thách thức đến từ Athletic Bilbao (sân nhà) và Union Saint-Gilloise (sân khách).

Cơ hội nào cho các đội nhóm cuối

Trái ngược với các đội bóng trên, cuộc đua của nhóm cuối bảng xếp hạng (nhóm bị loại) được dự báo sẽ rất căng thẳng khi mà khoảng cách với nhóm có suất dự vòng play-off không quá lớn.

Benfica, Pafos và Union Saint-Gilloise (xếp thứ 25-27) hiện đang có 6 điểm và chỉ ít hơn 1 điểm so với các đội nằm trong nhóm dự vòng play-off. Tuy nhiên, cả ba đội bóng này đều phải đối mặt với thách thức rất lớn ở hai lượt đấu còn lại.

Benfica khó khăn nhất khi lần lượt gặp Juventus (sân khách) và Real Madrid (sân nhà). Pafos phải đối đầu Chelsea ở lượt trận tới, trong khi Union Saint-Gilloise chạm trán hai đối thủ nhóm đầu là Bayern Munich và Atalanta.



Đây thực sự là thử thách quá lớn với ba đội bóng này, nhưng họ không còn cách nào khác ngoài việc buộc thắng mới có thể đi tiếp.

Benfica vừa thắng hai trận liên tiếp, nhưng thách thức phía trước là quá lớn.

Ở các vị trí kế tiếp lần lượt là Athletic Bilbao, Olympiacos (cùng có 5 điểm), Club Brugge, Eintracht Frankfurt (4 điểm), cũng sẽ phải cạnh tranh quyết liệt mới có hy vọng.

Sau 5 trận thua liên tiếp, Aajx cũng đã có chiến thắng đầu tiên khi đánh bại Qarabağ 4-2. Tuy nhiên, cơ hội của đại diện Hà Lan là rất mong manh./.

