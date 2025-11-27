Bảng xếp hạng Champions League: Arsenal lên đỉnh, vượt qua vòng phân hạng

Ngôi đầu bảng xếp hạng Champions League đã có sự thay đổi sau khi lượt trận thứ 5 vòng phân hạng khép lại vào sáng 27/11.

Arsenal vượt qua vòng phân hạng

Arsenal tiếp tục có ngày thi đấu thăng hoa để giành chiến thắng tưng bừng 3-1 trước đối thủ kỵ giơ Bayern Munich ở trận cầu tâm điểm lượt trận thứ 5.

Chiến thắng này giúp Pháo thủ thành London lần đầu tiên có được niềm vui trọn vẹn trước Hùm xám sau 10 năm, kể từ khi họ đánh bại đối thủ 2-0 vào tháng 10/2025.

Jurrien Timber, Noni Madueke và Gabriel Martinelli là những người góp công lớn khi thay nhau ghi bàn để "gieo sầu" cho Bayern Munich - đội bóng nắm giữ thành tích bất bại kể từ đầu mùa đến trước trận đấu này.

Kết quả này giúp đoàn quân của Huấn luyện viên Mikel Arteta trở thành đội bóng duy nhất toàn thắng ở đấu trường Champions League mùa này sau 5 lượt trận.

Pháo thủ thành London đã có được 15 điểm tuyệt đối sau 5 lượt trận, độc chiếm ngôi đầu bảng, bỏ xa các đội xếp ngay sau mình đến 3 điểm.

Arsenal cũng đã chính thức trở thành đội đầu tiên vượt qua vòng phân hạng, và khả năng cao là sẽ giành suất trực tiếp vào thẳng vòng 16 đội.

Paris Saint-Germain và Real Madrid vươn lên mạnh mẽ

Cùng với Arsenal, hai "ông lớn" Paris Saint-Germain và Real Madrid cũng đã vượt qua khó thử thách, giành những chiến thắng quan trọng để nắm ưu thế trong cuộc cạnh tranh vé đi tiếp.

Paris Saint-Germain vượt qua Tottenham trong trận cầu có đến 8 bàn thắng (tỷ số chung cuộc 5-3) trên sân nhà Parc des Princes.

PSG vươn lên vị trí thứ 2 bảng xếp hạng. (Nguồn: Sky Sports)

Vitinha chính là ngôi sao sáng nhất của trận cầu này khi lập được hat-trick bàn thắng để giúp đội nhà tìm lại niềm vui sau trận thua Bayern Munich ở lượt trận thứ tư.

Trong khi đó, Real Madrid đã ngược dòng thành công để đánh bại Olympiacos 4-3 trong ngày Kylian Mbappe tỏa sáng với "cú poker" bàn thắng vào lưới thủ thành Konstantinos Tzolakis.

Những chiến thắng này giúp nhà đương kim vô địch và đội bóng Hoàng gia vươn lên nhóm đầu bảng xếp hạng. Paris Saint-Germain và Real Madrid đang cùng có 12 điểm để đứng vị trí thứ 2 và 5 ở bảng xếp hạng.

Bayern Munich và Inter Milan thất bại và đứt mạch toàn thắng nhưng vẫn nằm trong top đầu khi cùng có 12 điểm như PSG và Real Madrid.

Top 8 vòng phân hạng - giành vé vào thẳng vòng 16 đội - còn có sự góp mặt của Borussia Dortmund, Chelsea và Sporting CP.

Ba đội bóng này đều đã giành được chiến thắng tưng bừng ở lượt trận thứ 5, trong đó Chelsea chính là cái tên gây ấn tượng nhất.

The Blues gây bất ngờ với chiến thắng cách biệt 3-0 trước Barcelona nhờ các bàn thắng của Estêvão, Liam Delap và phản lưới nhà của Jules Koundé.

Sau 5 lượt trận, Dortmund, Chelsea và Sporting CP cùng có được 10 điểm. Tuy nhiên, ba đội chịu áp lực không nhỏ đến từ Manchester City và Atalanta - hai đội bóng đứng thứ 9 và 10 khi cùng có 10 điểm.

Căng thẳng nhóm play-off

Nhóm tranh suất play-off với sự góp mặt của 16 đội bóng được dự báo rất căng thẳng. Và thực tế điều đó đang diễn ra khi mà khoảng cách giữa các đội không quá lớn.

Trong nhóm này, Manchester City và Atalanta đang đứng vị trí cao nhất với 10 điểm. Tuy nhiên, đứng ngay sau (vị trí 11-14), các đội Newcastle United, Atletico Madrid, Liverpool và Galatasaray chỉ kém đúng 1 điểm.

Liverpool là đội gây thất vọng lớn nhất trong số 4 đội kể trên. The Kop thua thảm 1-4 trước PSV Eindhoven ngay tại sân Anfield, qua đó nối dài chuỗi trận thất bại liên tiếp lên con số 3.

Man City đang đứng đầu nhóm cạnh tranh suất play-off.

Trái ngược Liverpool, chiến thắng đậm giúp PSV Eindhoven vươn lên vị trí thứ 15 với 8 điểm như Tottenham và Bayer Leverkusen.

Trận thua sốc tại Stamford Bridge đã đẩy Barcelona xuống vị trí thứ 18 với 7 điểm - bằng điểm với Qarabag FK và Napoli.

4 vị trí cuối cùng trong nhóm cạnh tranh vé play-off là Marseille, Juventus, Monaco Pafos FC cùng có 6 điểm.

Tuy nhiên, nhóm play-off cũng cần dè chừng nhóm cuối (nhóm gồm những đội bị loại) bởi khoảng cách là không quá lớn.

Union St.Gilloise (xếp thứ 25) cũng đang có được 6 điểm. Các đội bóng khác như Club Brugge, Athletic Bilbao, Eintracht Frankfurt hay Copenhagen cũng đang nắm trong tay 4 điểm.

Benfica - đội bóng không có phong độ tốt ở mùa này. Tuy nhiên, thầy trò Huấn luyện viên Jose Mourinho đã có chiến thắng đầu tiên, qua đó hứa hẹn sẽ bùng nổ trong giai đoạn còn lại./.

