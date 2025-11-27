Champions League: Arsenal đánh bại Bayern, Liverpool thảm bại tại Anfield

Bóng đá Anh tiếp tục trải qua ngày thi đấu không trọn vẹn khi chỉ có Arsenal giành được chiến thắng ở loạt trận Champions League diễn ra rạng sáng 27/11 (theo giờ Việt Nam).

Arsenal thắng đậm Bayern Munich

Arsenal đã có ngày thi đấu thăng hoa để giành chiến thắng tưng bừng 3-1 trong cuộc đón tiếp đối thủ khó chơi Bayern Munich trên sân nhà Emirates.

Jurrien Timber, Noni Madueke và Gabriel Martinelli thay nhau "phá lưới" Manuel Neuer đang mang niềm vui về cho Pháo thủ thành London.

Đây cũng là lần đầu tiên sau 10 năm Arsenal mới có thể đánh bại được Bayern Munich trong một trận đấu chính thức.

Trận thắng gần nhất của Pháo thủ trước Hùm xám diễn ra vào tháng 10/2025, khi đó Arsenal đã đánh bại đối thủ 2-0 nhờ các bàn thắng của Olivier Giroud và Mesut Ozil.

Thắng Bayern Munich, đoàn quân của Huấn luyện viên Mikel Arteta chính thức trở thành đội bóng duy nhất toàn thắng ở đấu trường Champions League mùa này cho đến thời điểm hiện tại.

Pháo thủ thành London đã có được 15 điểm tuyệt đối sau 5 lượt trận, độc chiếm ngôi đầu bảng, bỏ xa các đội xếp ngay sau mình đến 3 điểm để giành ưu thế trong cuộc đua giành vé trực tiếp dự vòng knock-out.

Ở trận đấu vừa kết thúc, Bayern Munich nhập cuộc hứng khởi với quyết tâm giành trọn ba điểm để duy trì chuỗi trận bất bại của mình.

Tuy nhiên, đội bóng hùng mạnh nước Đức lại là đội phải nhận bàn thua trước ở phút 22 sau pha dứt điểm cận thành của Jurrien Timber.

Phải nhận bàn thua trước, Bayern bình tĩnh phản công và có bàn gỡ 1-1 do công Lennart Karl sau đường kiến tạo của Serge Gnabry chỉ 10 phút sau đó.

Sang hiệp 2, Arsenal là đội nắm thế chủ động và tạo ra sức ép với nhiều pha bóng nguy hiểm được tạo ra trước khung thành của Bayern, và hai trong số đó đã giúp đội chủ nhà có bàn thắng.

Riccardo Calafiori có đường chuyền hoàn hảo từ cánh trái để Noni Madueke dứt điểm cận thành mang về bàn thắng thứ 2 cho Arsenal ở phút 69.

Arsenal chặn mạch bất bại của Bayern. (Nguồn: Guardian)

Chỉ 7 phút sau, từ tình huống tổ chức phản công nhanh, Eberechi Eze chuyền bóng thuận lợi để Gabriel Martinelli tận dụng tốc độ để vượt qua Neuer rồi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 3-1 cho Pháo thủ.

Kết quả này giúp Arsenal duy trì chuỗi 16 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong khi đó Bayern Munich cuối cùng cũng đã phải nhận thất bại đầu tiên của mùa giải.

Bayern Munich trở thành đội bóng đầu tiên xuyên thủng mành lưới của Arsenal tại Champions League mùa này, nhưng chừng đó là không đủ để giúp họ có niềm vui rời Emirates.

Liverpool và Tottenham thảm bại

Trái ngược màn trình diễn thăng hoa của Arsenal, hai đội bóng Anh khác là Liverpool và Tottenham phải trải qua ngày thi đấu đáng quên, đặc biệt là The Kop.

Liverpool có cơ hội tìm lại niềm vui sau thất bại sốc ở Premier League khi đối đầu đối thủ yếu hơn là PSV Eindhoven và có lợi thế được thi đấu trên sân nhà.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, The Kop lại khiến người hâm mộ đội bóng càng thêm thất vọng khi chứng kiến đội nhà tiếp tục trắng tay.

Tại Anfield, The Kop sớm bị dội "gáo nước lạnh" khi để cho PSV có bàn dẫn trước sau tình huống đá phạt đền thành công của Ivan Perišić.

Tuy nhiên, họ cũng chỉ mất đúng có 10 phút để mang về bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Dominik Szoboszlai sau tình huống bóng bật ra từ cú sút của Cody Gakpo.

Sau pha lập công của Szoboszlai, Liverpool đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép về phía khung thành của đối phương nhưng không thể có thêm bàn thắng.

Sang hiệp 2, PSV là những người thi đấu chủ động hơn để tạo áp lực không nhỏ lên phần sân The Kop để rồi liên tục khiến lưới của Giorgi Mamardashvili.

Guus Til ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho PSV ở phút 56, trước khi "kép phụ" Couhaib Driouech tỏa sáng với hai bàn thắng sau khi được tung vào sân, để mang về chiến thắng "hủy diệt" 4-0 trước Liverpool.

Thất bại này khiến Liverpool trải qua ba trận thua liên tiếp trên hai đấu trường chính là Champions League và Premier League.

Sau 5 vòng đấu, The Kop mới có 9 điểm để đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng, chỉ hơn PSV Eindhoven đúng 1 điểm.

Còn tại Paris, Tottenham đã để thua 3-5 trước đương kim vô địch Paris Saint-Germain sau "cơn mưa bàn thắng."

Vitinha có ngày thi đấu ấn tượng với một cú hat-trick để giúp đội chủ sân Công viên các Hoàng tử ngược dòng thành công trước Tottenham./.

