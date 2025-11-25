Hàng loạt trận "đại chiến" ở lượt trận thứ 5 Champions League

Champions League tuần này sẽ chứng kiến hàng loạt trận "đại chiến" hứa hẹn rất kịch tính và có thể tạo nên sự thay đổi cục diện bảng tổng sắp.

Chelsea-Barcelona

Mở màn cho hàng loạt trận "đại chiến" ở lượt trận thứ 5 vòng phân hạng Champions League chính là màn so tài giữa Chelsea và Barcelona - hai đội bóng khá nhiều "duyên nợ" với nhau.

Trong lịch sử, hai đội từng chạm trán nhau đến 17 lần - Barcelona thắng 6, Chelsea thắng 5 và có 6 lần bất phân thắng bại. 5 trong 7 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội đều đã kết thúc với tỷ số hòa.

Thành tích đối đầu cùng phong độ hiện tại của hai đội (đang cùng có 7 điểm sau 4 lượt trận ở Champions League) hứa hẹn sẽ mang đến màn so tài đỉnh cao.

Trước cuộc tái ngộ , Chelsea đang thi đấu ấn tượng với 3 chiến thắng liên tiếp ở Premier League và không để thủng lưới.

Ở sân chơi Champions League, Stamford Bridge cũng đang là điểm tựa vững chắc cho The Blues với hai chiến thắng trước Benfica và Ajax, qua đó giữ chuỗi 16 trận bất bại ở vòng bảng cúp châu Âu từ năm 2019.

Bên kia chiến tuyến, Barcelona có màn chạy đà thuận lợi cho chuyến làm khách này bằng chiến thắng đậm 4-0 trước Athletic Bilbao.

Barcelona liệu có gặp khó tại Stamford Bridge? (Nguồn: Getty Images)

Lamine Yamal, Ferran Torres và Robert Lewandowski cùng các cầu thủ Barcelona đang thi đấu thăng hoa để mang đến niềm tin về một chiến thắng cho người hâm mộ.

Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalonia cần phải thận trọng khi mà họ mới chỉ thắng đúng 1 trận trong 7 lần làm khách trên sân của Chelsea.

Manchester City - Bayer Leverkusen

Cùng với Chelsea, đội bóng khác của Anh là Manchester City cũng sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách chạm trán Bayer Leverkusen.

Manchester City không có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận "đại chiến" này khi vừa phải nhận thất bại 1-2 trước Newcastle United.

Tuy nhiên, ở sân chơi châu Âu, Manchester City lại thể hiện bộ mặt khác hẳn - giành được 10 điểm sau 4 trận và luôn biến Etihad trở thành ác mộng cho mọi đội bóng với 23 trận bất bại liên tiếp.

Tuy nhiên, đoàn quân của Pep Guardiola cần thận trọng khi đón tiếp Leverkusen, đội bóng đang trở lại đầy ấn tượng sau quãng thời gian khủng hoảng.

Dưới thời Kasper Hjulmand, Leverkusen đã thắng 7/9 trận, ghi 16 bàn trong 6 trận gần nhất, và vươn mạnh mẽ lên top 2 Bundesliga.

Leverkusen hiện mới chỉ giành được 5 điểm sau 4 lượt trận nên mục tiêu sẽ là đánh bại Man City để mở ra cơ hội cạnh tranh tấm vé tham dự vòng play-off Champions League.

Arsenal - Bayern Munich

Trận cầu được chờ đợi nhất lượt trận thứ 5 chính là cuộc chạm trán giữa Arsenal và Bayern Munich - hai đội đang có thứ hạng cao nhất tại vòng phân hạng sau 4 lượt trận.

Bayern đang cùng có được 12 điểm sau 4 lượt trận và chỉ xếp trên Pháo thủ thành London nhờ hơn về số bàn thắng ghi được. Điều này khiến cho trận đấu được dự báo sẽ rất căng thẳng.

Arsenal đang có phong độ ấn tượng để "cô đơn" trên đỉnh bảng xếp hạng Premier League. Chiến thắng "hủy diệt" 4-1 trước Tottenham cách đây ít ngày chính là sự chuẩn bị tốt nhất cho màn đón tiếp Hùm xám. Không những thế, Arsenal đang duy trì sự ổn định với thắng 16 trận Champions League liên tiếp tại Emirates, trong đó không thủng lưới bàn nào sau 4 trận vòng phân hạng mùa này.

Bayern Munich cũng chẳng kém cạnh so với Arsenal khi họ luôn sẵn sàng "hủy diệt" bất cứ đối thủ nào. Chiến thắng 6-2 trước Freiburg cuối tuần quan là một minh chứng rõ nhất cho điều đó.

Bayern Munich cũng đang chính là một trong hai đội bóng có hàng công ấn tượng nhất tại Champions League mùa này với 14 lần "phá lưới" đối phương.

Ajax - Benfica

Đây được xem là cuộc đối đầu của "những kẻ khốn khổ" khi cả hai đội Ajax và Benfica đều chưa giành nổi điểm số nào tại Champions League mùa này.

Sau 4 trận đấu, Ajax đã phải nhận đến 14 bàn thua và mới chỉ ghi đúng 1 bàn. Họ để thua 0-2 trước Inter, rồi sau đó liên tiếp thua thảm Marseille (0-4), Chelsea (1-5) và Galatasaray (0-3).

Trong khi đó, Benfica cũng tệ hại không kém khi thua ngược Qarabag (2-3), Chelsea (0-1), Newcastle United (0-3) và Leverkusen (0-1).

Với thành tích kém cỏi hiện tại, cả hai đội đều không còn đường lùi bởi đây được xem là trận đấu quyết định cho "số phận" của họ./.

Bảng xếp hạng Champions League: Chỉ còn 3 đội toàn thắng, bóng đá Anh ưu thế Sau lượt trận thứ tư vòng phân hạng, Champions League chỉ còn ba đội giành được kết quả toàn thắng là Bayern Munich, Arsenal và Inter Milan.