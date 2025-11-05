Arsenal làm nên điều khó tin, chạm cột mốc đáng nhớ ở Champions League

Arsenal nối dài chuỗi ngày thăng hoa bằng chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Slavia Prague ở lượt trận thứ 4 vòng phân hạng Champions League 2025-26.

Bukayo Saka mở tỷ số từ chấm phạt đền ở phút 32, trước khi Mikel Merino lập cú đúp trong hiệp hai để ấn định chiến thắng cho Pháo thủ thành London.

Chiến thắng trước Slavia Prague giúp đoàn quân của Huấn luyện viên Mikel Arteta có khởi đầu hoàn hảo tại Champions League mạch trận toàn thắng sau 4 trận, ghi 11 bàn và không lần nào để thủng lưới.

Sau 4 lượt trận, Arsenal đang cùng có được 12 điểm tuyệt đối như Bayern Munich, cùng hiệu số +11, và chỉ chịu xếp thứ hai do ghi số bàn thắng ít hơn.

Hùm xám xứ Bavaria cũng chính là đối thủ tiếp theo của Pháo thủ thành London, khi hai đội có cuộc đối đầu trực tiếp tại Emirates vào ngày 27/11. Trận đấu có ý nghĩa quyết định rất lớn đến ngôi đầu bảng chung cuộc của vòng phân hạng.

Thành tích ấn tượng này cũng giúp Arsenal trở thành đội bóng Anh thứ hai trong lịch sử Cúp C1/Champions League làm được điều đó sau Leeds United ở mùa giải 1969-70.

Theo thống kê, đây là trận thứ 8 liên tiếp trên mọi đấu trường, thầy trò Mikel Arteta không để đối thủ ghi bàn, qua đó san bằng kỷ lục giữ sạch lưới dài nhất lịch sử câu lạc bộ (cách đây 122 năm).

Lần gần nhất họ làm được điều tương tự là vào năm 1903, khi đội bóng còn mang tên Woolwich Arsenal và chưa thi đấu ở hạng cao nhất nước Anh.

Trong lịch sử bóng đá Anh, ngoài Arsenal chỉ có Preston North End (1889) và Liverpool (1920) từng đạt thành tích tương tự.

"Đó là một kỷ lục rất lâu rồi, điều đó cho thấy việc đạt được nó khó như thế nào," Huấn luyện viên Mikel Arteta phát biểu sau trận đấu. "Tuy nhiên, điều khiến tôi vui nhất không phải là con số, mà là tư duy của các cầu thủ. Họ nói về cách để cải thiện, về những tình huống mà chúng tôi có thể xử lý tốt hơn. Nếu tiếp tục giữ tinh thần đó, thành tích này sẽ càng có ý nghĩa hơn nữa."

Arsenal đang đứng trước cơ hội thiết lập nên kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" nếu như họ giành chiến thắng và không để thủng lưới trong chuyến làm khách trên sân of Light của Sunderland vào cuối tuần này.

Cùng với Arsenal, tài năng trẻ Max Dowman cũng có ngày đáng nhớ khi được Huấn luyện viên Mikel Arteta tung vào sân thay cho tiền đạo Leandro Trossard.

Max Dowman, 15 tuổi 308 ngày, đã ghi danh lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân tại đấu trường Champions League, phá sâu kỷ lục được Youssoufa Moukoko của Dortmund lập nên vào năm 2020 (16 tuổi 18 ngày).

Trong lần đầu góp mặt tại Champions League, Max Dowman thi đấu tự tin với 21 lần chạm bóng, thắng 4/6 tranh chấp tay đôi, hứa hẹn sẽ mang đến thành công trong tương lai cho Arsenal.

"Cậu ấy không cần ai chỉ xem mình cần phải làm gì trên sân," Mikel Arteta nói. "Max tự có cảm nhận của riêng mình và điều bạn nên làm là thưởng thức. Tuổi tác đôi khi chỉ là con số trên giấy tờ và cậu ấy đã chứng minh được năng lực của mình"./.

