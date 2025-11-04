Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 4/11: "Đại chiến" ở Champions League

Rạng sáng 5/11, bóng đá châu Âu sẽ tiếp tục guồng quay với nhiều trận cầu hấp dẫn ở lượt trận thứ tư vòng phân hạng Champions League 2025-26.

Tại sân Công viên các Hoàng tử, đương kim vô địch Paris Saint-Germain sẽ đối đầu Bayern Munich. Đây cũng là hai đội có vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng sau ba lượt trận.

Còn tại Anfield, Liverpool, đội bóng vừa tìm lại niềm vui sau chuỗi trận thất vọng, sẽ có cuộc chạm trán căng thẳng với Real Madrid.

Ngoài hai cặp đấu trên, người hâm mộ sẽ còn được chứng kiến nhiều cuộc chạm trán đáng chú ý khác.

Arsenal sẽ có chuyến làm khách trên sân của Slavia Prague, Juventus tiếp đón Sporting trong khi Tottenham gặp FC Copenhagen.

Lịch thi đấu Champions League ngày 5/11 00h45 Slavia Prague - Arsenal

00h45 Napoli - E.Frankfurt

03h00 Bodoe/Glimt - AS Monaco

03h00 Paris Saint-Germain - Munich

03h00 Juventus - Sporting

03h00 Olympiacos - PSV

03h00 Atletico - Union St.Gilloise

03h00 Liverpool - Real Madrid

03h00 Tottenham - FC Copenhagen