Manchester City và Barcelona chạy đà thuận lợi cho Champions League

Manchester City và Barcelona đều đã giành được chiến thắng cuối tuần qua để có màn chạy đà thuận lợi cho lượt trận thứ tư vòng phân hạng Champions League mùa này.

Haaland đưa Manchester City vươn lên top 2

Sau trận thua Aston Villa, Manchester City đã tìm lại được niềm vui tại Premier League bằng chiến thắng 3-1 trước AFC Bournemouth.

Tiền đạo Erling Haaland tiếp tục ghi dấu ấn với một cú đúp bàn thắng để góp công lớn mang chiến thắng về cho đội chủ sân Etihad.

Cú đúp này giúp chân sút người Na Uy tiếp tục dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” với tổng cộng 13 lần sút tung lưới đối phương sau 10 vòng đấu. Trong 13 bàn thắng của Erling Haaland có tới 5 “cú đúp.”

Theo Opta, Haaland là cầu thủ thứ 3 trong lịch sử Premier League ghi 2 bàn trở lên trong 4 trận liên tiếp trên sân nhà. Trước đó, chỉ có Robbie Fowler (4 trận liền ở mùa 1995/1996) và Luis Suarez (5 trận liền trong năm 2013).

Erling Haaland đã có tổng cộng 98 bàn thắng trong khuôn khổ Premier League kể từ khi gia nhập Manchester City vào năm 2022.

Với thành tích này, Haaland chắc chắn phá kỷ lục ghi 100 bàn tại Ngoại hạng Anh nhanh nhất lịch sử do Alan Shearer đang nắm giữ. Cựu tiền đạo người Anh cán mốc 100 bàn thắng sau 124 lần ra sân.

Màn trình diễn ấn tượng của Haaland góp công lớn đưa Manchester City vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League sau 10 vòng đấu. Đoàn quân của Pep Guardiola đang có 19 điểm, kém đội dẫn đầu Arsenal 6 điểm.

Chiến thắng này cũng giúp đội chủ sân Etihad có màn chạy đà thuận lợi cho trận "đại chiến" Borussia Dortmund ở lượt trận thứ tư vòng phân hạng Champions League mùa này.

Manchester City đang cùng có 7 điểm như Borussia Dortmund và chắc chắn sẽ giành lợi thế lớn trong cuộc đua vé đi tiếp nếu đánh bại đội bóng Đức ở cuộc chạm trán sắp tới.

Bên kia chiến tuyến, trận thua này khiến AFC Bournemouth tụt xuống vị trí thứ tư với 1 điểm ít hơn so với chính đội bóng thành Manchester.

Trái ngược Manchester City, Newcastle United lại không có sự chuẩn bị tốt nhất cho Champions League khi để thua ngược 1-3 trước West Ham United.

Barcelona bám đuổi Real Madrid

Trong khi đó, tại La Liga, Barcelona cũng có được niềm vui trọn vẹn sau nỗi buồn ở trận "Siêu kinh điển" bằng việc đánh bại Elche 3-1.

Lamine Yamal, Ferran Torres và Marcus Rashford đã thay nhau lập công để mang chiến thắng về cho đội bóng xứ Catalonia.

Barcelona bám đuổi Real Madrid. (Nguồn: Getty Images)

Kết quả này giúp thầy trò Huấn luyện viên Hansi Flick đòi lại vị trí thứ 2 La Liga từ Villarreal. Barcelona hiện đang có 25 điểm, kém đội dẫn đầu Real Madrid 5 điểm trong cuộc đua ngôi vương.

Trước đó, Real Madrid đã có ngày thi đấu thăng hoa để vùi dập Valencia 4-0 nhờ các bàn thắng của Kylian Mbappe (cú đúp), Jude Bellingham và Álvaro Fernández Carreras.

Những chiến thắng ở giải quốc nội giúp hai "ông lớn" của La Liga tự tin hướng đến các trận đấu tại sân chơi Champions League.

Tại lượt trận thứ tư vòng phân hạng, Barcelona sẽ có chuyến làm khách trên sân của Club Brugge, trong khi Real Madrid được dự báo gặp nhiều khó khăn khi đối đầu Liverpool tại Anfield./.

Arsenal 'cô đơn' trên đỉnh bảng xếp hạng, Liverpool cắt mạch toàn thua Arsenal cũng cố chắc chắn ngôi đầu Premier League bằng chiến thắng trước Burnley trong khi Liverpool cuối cùng cũng chấm dứt được chuỗi 4 trận toàn thua ở giải đấu này.