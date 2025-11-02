Arsenal 'cô đơn' trên đỉnh bảng xếp hạng, Liverpool cắt mạch toàn thua

Không có nhiều bất ngờ xảy ra ở vòng 10 Premier League khi những đội bóng được đánh giá cao hơn đều giành được chiến thắng.

Arsenal xây chắc ngôi đầu bảng

Arsenal đã có thêm ba điểm trên hành trình chinh phục ngôi vương Premier League mùa này bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trong chuyến làm khách trên sân Burnley.

Tại Turf Moor, Gabriel Magalhaes kiến tạo cho tân binh Viktor Gyökeres ghi bàn mở tỷ số ở phút 14 sau tình huống đá phạt góc của Declan Rice.

Bàn thắng này giúp Arsenal lập nên kỳ tích khi trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh ghi được 8 bàn từ những tình huống đá phạt góc chỉ sau 10 trận đầu tiên của mùa giải.

Đến phút 35, từ pha phản công nhanh, Trossard tạt bóng đúng tầm cho Declan Rice băng tới đánh đầu ấn định chiến thắng 2-0 cho Pháo thủ thành London.

Chiến thắng này giúp cho đoàn quân của Huấn luyện viên Mikel Arteta nối dài mạch trận toàn thắng trên mọi đấu trường lên con số 10.

"Tôi nghĩ hôm nay chúng tôi đã chơi vượt kỳ vọng, bởi Burnley là đội rất khó bị đánh bại, họ tổ chức tốt và hiếm khi để đối phương dứt điểm dễ dàng," Mikel Arteta chia sẻ. "Nếu các cầu thủ cứ đá với sự kỷ luật và khao khát như vậy thì thắng được nhiều trận đấu là điều khả thi."

Arsenal hiện cũng đang nắm trong tay 25 điểm sau 10 vòng đấu, 'cô đơn' trên đỉnh bảng xếp hạng với 7 điểm nhiều hơn so với đội xếp thứ 2 AFC Bournemouth nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Liverpool, Chelsea tìm lại niềm vui

Cùng với Arsenal, hai đội mạnh khác là Liverpool và Chelsea cũng có những chiến thắng quan trọng để tìm lại niềm vui sau chuỗi trận gây thất vọng.

Liverpool có chiến thắng 2-0 trong cuộc tiếp đón đối thủ khó chơi Aston Villa trên sân nhà Anfield. Mohamed Salah và Ryan Gravenberch cùng nhau lập công để mang chiến thắng về cho The Kop.

Liverpool cuối cùng cũng đã tìm lại được niềm vui chiến thắng. (Nguồn: Getty Images)

Với chiến thắng này, đoàn quân của Huấn luyện viên Arne Slot cuối cùng cũng đã chấm dứt được mạch 5 trận liên tiếp thất bại ở giải quốc nội sau hơn 2 tháng.

Trước trận, Liverpool đã lần lượt để thua Crystal Palace, Chelsea, Manchester United, Brentford ở Premier League và bị Crystal Palace loại khỏi đấu trường Cúp Liên đoàn Anh.

Trận thắng này giúp cho The Kop tạm vươn lên vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh với 18 điểm và giúp "thuyền trưởng" Arne Slot tránh nguy cơ bị sa thải sau những tin đồn ông sẽ phải ra đi.

Quan trọng hơn, chiến thắng này sẽ mang đến động lực rất lớn cho Liverpool trước khi họ phải bước vào trận "đại chiến" với Real Madrid ở Champions League vào giữa tuần sau.

Trong khi đó, Chelsea cũng tìm lại niềm vui sau hai thất bại liên tiếp ở Premier League bằng trận thắng 1-0 ngay trên sân Tottenham ở trận cầu tâm điểm vòng 10.

João Pedro sắm vai người hùng của The Blues khi ghi bàn thắng duy nhất ở phút 34 sau pha kiến tạo của Moisés Caicedo.

Kết quả này giúp thầy trò Huấn luyện viên Enzo Maresca có 17 điểm, tạm vươn lên vị trí thứ 5 và đứng ngay sau Tottenham.

Manchester United đứt mạch thắng

Chuỗi trận toàn thắng của Manchester United tại đấu trường cao nhất nước Anh đã phải dừng lại ở con số 3 sau khi họ phải rất chật vật mới giành được kết quả hòa 2-2 trên sân Nottingham Forest.

Tại City Ground, Casemiro giúp Quỷ đỏ có lợi thế và hướng đến chiến thắng với bàn mở tỷ số sau đường kiến tạo của Bruno Fernandes ở phút 34.

Tuy nhiên, Nottingham Forest đã bất ngờ thi đấu bùng nổ khi bước sang hiệp 2. Đội chủ nhà liên tiếp có hai bàn thắng của Morgan Gibbs-White và Nicolo Savona để dẫn ngược 2-1 sau 50 phút thi đấu.

Để cho đối thủ dẫn ngược, Manchester United thi đấu quyết tâm, gây sức ép nhưng cũng chỉ có được bàn thắng gỡ hòa của Amad Diallo ở phút 81.

Hòa trận này, đội bóng của Rúben Amorim cùng có được 17 điểm như Tottenham và Chelsea nhưng đã tụt xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League.

M.U thoát thua trước đội đang trong nhóm "đèn đỏ."

"Manchester United có điểm tích cực ở trận này, ít nhất so với mùa giải trước," Huấn luyện viên Rúben Amorim phát biểu sau trận đấu. "Chúng tôi có cơ hội lớn để giành chiến thắng ở cuối trận nhưng thiếu chút may mắn."

Ở các trận đấu khác, Brighton đã có chiến thắng dễ 3-0 trước Leeds United, Crystal Palace hạ Brentford 2-0 trong khi Fulham vượt qua Wolves 3-0./.

