Premier League: Liverpool thua sốc, Manchester City thắng 'hủy diệt'

Liverpool và Chelsea - những đội bóng được đánh giá cao hơn - đều đã phải nhận thất bại trước các đối thủ của mình ở vòng 6 Premier League.

Liverpool đứt mạch toàn thắng

Chuỗi trận toàn thắng của Liverpool ở Premier League mùa này cuối cùng cũng đã sớm dừng lại ở con số 5 khi họ để thua 1-2 trong chuyến làm khách trên sân Crystal Palace.

Đây cũng là thất bại thứ 2 của thầy trò Huấn luyện viên Arne Slot kể từ đầu mùa. Và bất ngờ hơn, cả hai trận thua của The Kop đều trước đối thủ Crystal Palace.

Trước đó, ngay trận đầu tiên của mùa giải - trận Siêu cúp Anh (Community Shield) - Liverpool đã để thua Crystal Palace 2-3 ở loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau 2-2.

Ở lần tái ngộ này, Liverpool tự tin hành quân đến Selhurst Park với chuỗi trận toàn thắng và quyết tâm phục hận sau trận thua đầu mùa.

Tuy nhiên, quyết tâm của The Kop bị đội chủ nhà dội "gáo nước lạnh" ở ngay phút thứ 9 khi Ismaila Sarr sút tung lưới thủ thành Alisson ghi bàn mở tỷ số 1-0.

Bàn thắng sớm khiến cho trận đấu tưng bừng khi Liverpool buộc phải chơi dâng cao, tạo sức ép với hy vọng có bàn thắng gỡ hòa trong quãng thời gian còn lại của hiệp 1.

Sang hiệp 2, The Kop tiếp tục ép sân và những nỗ lực của họ cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút 88 của Federico Chiesa, mở ra hy vọng về cuộc ngược dòng kịch tính.

Tuy nhiên, điều ngược lại đã xảy ra khi Nketiah có pha khống chế bằng ngực hoàn hảo rồi tung ra cú sút khó khiến thủ thành Alisson phải lần thứ hai vào lưới nhặt bóng, ấn định chiến thắng 2-1 cho Crystal Palace.

Eddie Nketiah and Justin Devenny

Chiến thắng khó tin này giúp Crystal Palace lần thứ hai liên tiếp "gieo sầu" cho Liverpool ở mùa này, đồng thời vươn lên vị trí thứ 2 bảng xếp hạng với 3 điểm ít hơn so với The Kop.

Crystal Palace hiện cũng đang chính là đội bóng duy nhất bất bại ở Premier League mùa này, qua đó khẳng định họ thực sự là kẻ thách thức đáng gờm đối với mọi đội bóng.

Thành Manchester chia nửa vui buồn

Thành Manchester lại có thêm ngày thi đấu mà niềm vui không trọn vẹn khi Man City chiến thắng còn Quỷ đỏ phải nếm trái đắng.

Tại Etihad, Manchester City đã phải trải qua quãng thời gian thi đấu khó khăn nhưng cuối cùng vẫn giành trọn 3 điểm với chiến thắng "hủy diệt" 5-1 trước Burnley.

Man City có bàn thắng sớm nhờ pha phản lưới nhà của Maxime Esteve, nhưng đã để cho Jaidon Anthony ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Burnley ngay trước khi hiệp 1 khép lại.

Sang hiệp 2, các học trò của Pep Guardiola cũng gặp đôi chút khó khăn trong khoảng 1/3 thời gian nhưng sau đó đã kịp trở lại nhờ sự tỏa sáng của Erling Haaland.

Chân sút người Na Uy có 1 kiến tạo cho Matheus Nunes nâng tỷ số lên 2-1 và có cho riêng mình cú đúp ở những phút cuối trận đấu.

Bàn thắng còn lại của Manchester City lại đến từ tình huống phản lưới nhà và thật trớ trêu cái tên không ai khác vẫn là Maxime Esteve.

Chiến thắng tưng bừng này giúp Manchester City tạm vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng với 10 điểm, đồng thời cho thấy họ đã sẵn sàng trở lại với cuộc đua vô địch.

Haaland tỏa sáng giúp Man City thắng đậm. (Nguồn: Getty Images)

Trái ngược với Man City, đội bóng cùng thành phố là Manchester United lại gây thất vọng khi để thua 1-3 trong chuyến làm khách trên sân của Brentford.

Bruno Fernandes lại hóa tội đồ khi không thể đánh bại được thủ thành Caoimhin Kelleher từ chấm đá phạt 11m, bỏ lỡ cơ hội có thể giúp Quỷ đỏ ít nhất giành được một trận hòa.

Ở trận này, bàn thắng duy nhất mà M.U có được thuộc về tân binh Benjamin Šeško, trong khi ba bàn thắng của Brentford đến từ Igor Thiago (cú đúp) và Mathias Jensen.

Cùng với Quỷ đỏ, bại tướng của họ ở vòng trước là Chelsea cũng gây thất vọng khi để thua 1-3 khi đón tiếp Brighton trên sân nhà Stamford Bridge.

The Blues có lợi thế sân nhà và có bàn thắng dẫn trước của Enzo Fernández ở phút 24 để nghĩ đến kết quả có lợi.

Tuy nhiên, việc phải thi đấu với 10 người kể từ phút 53 khi Trevoh Chalobah bị thẻ đỏ đã khiến đội chủ nhà gặp vô vàn khó khăn trước khi liên tiếp bị thủng lưới.

Danny Welbeck và Maxime De Cuyper - được tung vào sân từ băng ghế dự bị - đã cùng nhau ghi bàn để mang chiến thắng chung cuộc 3-1 về cho Brighton./.

Kết quả vòng 6 Premier League Brentford - Manchester United 3-1

Manchester City - Burnley 5-1

Leeds United - AFC Bournemouth 2-2

Crystal Palace - Liverpool 2-1

Chelsea - Brighton 1-3