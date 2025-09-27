Bruno Fernandes đá hỏng penalty, M.U nhận 'trái đắng' trước Brentford

Manchester United lại gây thất vọng cho người hâm mộ khi đón nhận thất bại 1-3 trong chuyến làm khách trên sân của Brentford ở trận đấu sớm vòng 6 Premier League.

Hành quân đến Gtech Community, Quỷ đỏ tự tin sẽ tiếp tục giành niềm vui nối tiếp sau chiến thắng trước Chelsea ở vòng đấu trước.

Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra khi Brentford nhập cuộc chủ động và nhanh chóng tạo ưu thế với hai bàn thắng liên tiếp của Igor Thiago.

Phút thứ 8, Damsgaard phất bóng từ sân nhà để tiền đạo Thiago phá bẫy việt vị trước khi dứt điểm làm tung lưới Quỷ đỏ, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

12 phút sau, Igor Thiago tiếp tục ghi tên mình lên bảng điện tử sau pha dứt điểm cận thành khiến thủ môn Altay Bayındır không có cơ hội cản phá.

Sau khi nhận hai bàn thua, Manchester United cũng nhanh chóng có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 do công Benjamin Šeško ở phút 25.

Đoàn quân của Huấn luyện viên Rúben Amorim sau đó gia tăng sức ép và có cơ hội thuận lợi để gỡ hòa khi trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền sau tình huống Collins với Mbeumo trong vòng cấm ở phút 72.

Tuy nhiên, từ khoảng cách 11m, Bruno Fernandes đã không thể đánh bại được thủ thành Caoimhin Kelleher, khiến đội khách chưa thể có bàn gỡ.

Manchester United sau đó tiếp tục tấn công nhưng không thể có thêm bàn thắng. Trái lại, họ còn phải nhận thêm bàn thua sau cú sút căng của Mathias Jensen ở phút 90+5, qua đó thua chung cuộc 1-3.

Kết quả này khiến Manchester United nhận trận thua thứ ba sau 6 vòng đấu tại Premier League, tạm tụt xuống vị trí thứ 13 với 7 điểm.

Trong khi đó, Brentford của Keith Andrews cũng có được 7 điểm như Quỷ đỏ, để vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng./.

Premier League: Arsenal-Manchester City bất phân thắng bại Hòa 1-1 đầy kịch tính trước Manchester City ở trận đại chiến trên sân nhà Emirates, Arsenal vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League.