Vòng 5 Premier League: Hàng loạt trận "đại chiến" hấp dẫn

Premier League diễn ra vào cuối tuần này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn với nhiều trận cầu kịch tính thuộc vòng 5.

Derby vùng Merseyside

Vòng đấu sẽ được mở màn bằng trận derby vùng Merseyside giữa Liverpool và Everton tại thánh địa Anfiled (diễn ra vào lúc 18g30, ngày 20/9).

Với phong độ hiện tại cùng với thế sân nhà, Liverpool đang được đánh giá cao hơn so với đối thủ của mình.

Đoàn quân của Huấn luyện viên Arne Slot đang là đội duy nhất toàn thắng sau 4 vòng đấu, giành 12 điểm tuyệt đối để độc chiếm ngôi đầu bảng Premier League.

Trước cuộc chạm trán này, The Kop cũng có màn chạy đà thuận lợi bằng chiến thắng kịch tính 3-2 trước đối thủ khó chơi Atletico Madrid ở Champions League.

Lữ đoàn đỏ cũng đang có thành tích đối đầu rất tốt ở sân nhà khi giành đến 17 chiến thắng và chỉ thua 1 trong 28 lần gần nhất hai đội chạm trán nhau.

Tất nhiên, Liverpool vẫn phải tập trung cao độ bởi Everton của David Moyes cũng đang thi đấu ổn định và luôn biết cách để gây khó cho đối thủ.

Everton bất bại ở 4 trận liên tiếp gần đây tính trên mọi đấu trường. Họ cũng đang xếp ở vị trí thứ 7 tại Premier League và rất khát khao có chiến thắng trên sân của Liverpool.

"Đại chiến" giữa thành Manchester và London

Cùng với trận derby vùng Merseyside, người hâm mộ còn được chứng kiến màn "đại chiến" giữa thành Manchester và London ở vòng đấu này.

Manchester United sẽ tiếp đón Chelsea trên sân nhà Old Trafford trong tình cảnh bất ổn sau chuỗi trận gây thất vọng kể từ đầu mùa.

Trước trận đấu này, Quỷ đỏ mới chỉ giành được 1 thắng, 1 hòa và thua hai trận sau 4 vòng đấu, đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League - khởi đầu tệ nhất kể từ mùa giải 1992-93.

Chuỗi trận nghèo nàn này khiến nội bộ Manchester United bắt đầu "dậy sóng" và tương lai của Huấn luyện viên Amorim đang là đề tài mà nhiều người quan tâm lúc này.

Thế nên, mục tiêu của Manchester United là giành 3 điểm. Tuy nhiên, điều này sẽ không hề dễ dàng khi mà Chelsea đang có phong độ ổn định ở Premier League. Đoàn quân của Enzo Maresca đang xếp thứ 5 với 8 điểm sau 4 trận bất bại (2 thắng và 2 hòa).

The Blues vừa trải qua thất bại trước Bayern nên họ chắc chắn sẽ quyết tâm có điểm ở trận này để tìm lại niềm vui, và quan trọng hơn là hướng đến mục tiêu cạnh tranh ngôi vương Premier League.

Sau trận đấu này, thành Manchester và London sẽ còn trận "đại chiến" khác - đó là cuộc chạm trán giữa Arsenal và Manchester City.

Premier League: Liverpool trở lại ngôi đầu, Man City đánh bại M.U Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Burnley giúp Liverpool trở lại ngôi đầu Premier League, trong khi Man City đánh bại M.U ở trận cầu tâm điểm vòng 4.

Arsenal hiện đang có phong độ tốt hơn ở Premier League mùa này với 3 chiến thắng, để đứng thứ hai với 9 điểm. Trong khi đó, Manchester City đứng thứ 8 với 6 điểm.

Để chuẩn bị cho "đại chiến," hai đội vừa cùng có màn chạy đà thuận lợi bằng những chiến thắng thuyết phục tại đấu trường Champions League.

Với những gì hai đội đã thể hiện, trận đấu giữa Arsenal và Manchester City tại Etihad (22h30 ngày 21/9) hứa hẹn sẽ rất kịch tính.

Lịch thi đấu vòng 5 Ngoại hạng Anh 2025-26 Ngày 20/9

18g30 Liverpool - Everton

21g00 Burnley - Nottingham Forest

21g00 Brighton - Tottenham Hotspur

21g00 Wolves - Leeds United

21g00 West Ham United - Crystal Palace

23g30 Manchester United - Chelsea Ngày 21/9

02g00 Fulham - Brentford

20g00 Bournemouth - Newcastle United

20g00 Sunderland - Aston Villa

22g30 Arsenal - Manchester City