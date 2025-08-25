Premier League: M.U chưa chiến thắng, thành London bay cao

Sau thất bại 0-1 trước Arsenal, Manchester United tiếp tục gây thất vọng khi chỉ giành kết quả hòa 1-1 trong chuyến làm khách trên sân của Fulham ở vòng 2 Premier League.

Tại Craven Cottage, M.U sớm có lợi thế khi được hưởng penalty ở cuối hiệp 1 nhưng thủ quân Bruno Fernandes lại đá bóng đi lên thẳng khán đài.

Quỷ đỏ sau đó cũng có bàn mở tỷ số sau pha phản lưới nhà của Rodrigo Muniz nhưng không bảo toàn được kết quả khi để Emile Smith Rowe gỡ hòa 1-1.

Trận hòa này khiến đoàn quân của đội chủ sân Old Trafford chưa biết đến chiến thắng và ngậm ngùi xếp ở vị trí thứ 16 sau hai lượt trận.

"“Tôi nghĩ, Manchester United đã có thể làm tốt hơn," Huấn luyện viên Ruben Amorim phát biểu sau trận đấu. "Có những thời điểm đội bóng của tôi đã chơi tốt, đặc biệt là ở đầu trận."

"Sau khi có được bàn thắng, chúng tôi chỉ nghĩ đến kết quả trận đấu. Các cầu thủ Manchester United cần tập trung vào màn trình diễn của mình, vào những gì chúng tôi cần làm. Nếu chỉ nghĩ đến kết quả, các học trò của tôi sẽ quên mất những điều bình thường," vị Huấn luyện viên này nói thêm.

"Thuyền trưởng" người Bồ Đào Nha khẳng định: "Đội bóng cần phải kiểm soát bóng và tạo ra sức ép nhiều hơn về phía khung thành Fulham sau khi có được lợi thế dẫn bàn. Ở thời điểm đó, đội bóng của tôi không có được sự sáng suốt."

Theo lịch thi đấu, ở vòng 3, Manchester United sẽ trở về thi đấu trên sân nhà Old Trafford để tiếp đón Burnley vào ngày 30/8. Đây được xem là cơ hội để thầy trò ông Amorim có được chiến thắng.

Cũng ở vòng 2, đội bóng khác của thành Manchester là Manchester City thậm chí còn gây thất vọng hơn khi để thua 0-2 trước Tottenham trên sân nhà.

Brennan Johnson và João Palhinha là những người đã lập công để gieo sầu cho đoàn quân của Pep Guardiola ngay tại Etihad.

Thất bại này cho thấy vị chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ còn rất nhiều việc phải làm trong cuộc đua tranh đến ngôi vương Premier League mùa này.

Trước đó, Manchester City chính là đội có ngày ra quân ấn tượng nhất bằng chiến thắng đậm 4-0, nhưng ngay sau đó lại phải nhận "trái đắng."

Thành London bay cao tại Premier League

Cùng với Tottenham, hai đội bóng khác của thành London là Arsenal và Chelsea cũng đã giành được niềm vui trọn vẹn bằng những chiến "hủy diệt" tại vòng 2 Premier League 2025-26.

Arsenal leo lên ngôi đầu Premier League. (Nguồn: Getty Images)

Arsenal đã dành tặng món quà ý nghĩa cho người hâm mộ trong trận đầu tiên trên sân nhà Emirates ở mùa này bằng chiến thắng tưng bừng 5-0 trước đội bóng mới lên hạng Leeds United.

Tân binh Viktor Gyökeres nhanh chóng vượt qua áp lực sau khi không ghi bàn ngày ra quân bằng việc lập được cú đúp ở trận này. Jurrien Timber (cú đúp) và Bukayo Saka cũng đã lập công để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng.

Những chiến thắng liên tiếp giúp cho Arsenal và Tottenham tạm chiếm hai vị trí đầu bảng xếp hạng Premier League. Arsenal cùng có 6 điểm tuyệt đối như Tottenham nhưng đứng trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Hiện tại, chỉ có Liverpool mới có thể vượt qua Arsenal và Tottenham để leo lên ngôi đầu bảng Premier League sau hai vòng đấu. Tuy nhiên, ở vòng này, The Kop sẽ đối mặt với thách thức mang tên Newcastle United tại St James' Park.

Trong khi đó, The Blues không quá khó khăn để giành chiến thắng đậm 5-1 ngay trên sân của West Ham United.

João Pedro, Pedro Neto, Enzo Fernández, Moisés Caicedo và Trevoh Chalobah đã thay nhau "phá lưới" để giúp Chelsea ngược dòng thành công sau khi để thủng lưới ở ngay đầu hiệp 1.

Chiến thắng này giúp cho đoàn quân của Huấn luyện viên Enzo Maresca vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.

Đội bóng đáng chú ý khác của thành London là Brentford cũng có ba điểm ở vòng đấu thứ 2 khi vượt qua Aston Villa 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Dango Ouattara.

Crystal Palace cầm hòa Nottingham Forest 1-1 trên sân nhà, qua đó gián tiếp ngăn cản đối thủ chen chân vào top 3 Premier League vào thời điểm hiện tại. Nottingham Forest hiện cũng đang có 3 điểm như Chelsea nhưng xếp sau do kém hơn hiệu số./.

