Arsenal đánh bại Manchester United ngay tại thánh địa Old Trafford

Arsenal đã có khởi đầu thuận lợi tại Premier League 2025-26 khi có chiến thắng 1-0 trước Manchester United ngay tại sân Old Trafford ở vòng 1.

Riccardo Calafiori sắm vai người hùng với pha lập công duy nhất ở phút thứ 13 để mang niềm vui trọn vẹn về cho Pháo thủ thành London.

Kết quả này giúp Arsenal nối dài chuỗi trận bất bại của mình trước Quỷ đỏ lên thành con số 5 ở đấu trường ngoại hạng Anh, trong đó có đến 4 chiến thắng.

Tuy nhiên, Quỷ đỏ cũng có lý do để phàn nàn cho thất bại này khi mà Saliba có tác động với thủ môn Bayindir trong vòng cấm, từ đó khiến "người gác đền" của MU không thể kiểm soát không gian và dẫn tới việc đấm bóng hụt trước khi Calafiori ghi bàn dễ dàng.

"Khi thủ môn bị va chạm và không thể bật nhảy trong vùng 5,5m, đó chắc chắn là lỗi. Ở Ngoại hạng Anh, các trọng tài thường bỏ qua những tình huống như vậy. Họ từng nói sẽ xử lý nghiêm hơn nếu cầu thủ cản người mà không nhìn bóng, nhưng thực tế điều đó không xảy ra trong trận đấu," Bruno Fernandes tỏ ra bức xúc sau trận đấu.

Dù vậy, với những gì đã thể hiện, đặc biệt là màn trình diễn của Cunha và Mbeumo, Manchester United hoàn toàn có thể tự tin giành được những kết quả tốt hơn phía trước.

"Ông lớn" đua nhau khẳng định vị thế

Cùng với Arsenal, các đội bóng lớn của bóng đá Anh là Liverpool, Manchester City và Tottenham đều giành được những chiến thắng đậm trong ngày ra quân.

The Kop bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng chiến thắng kịch tính 4-2 trước AFC Bournemouth trên sân nhà Anfield.

Hugo Ekitike, Cody Gakpo thay nhau lập công để giúp Liverpool dẫn 2-0 sau 49 phút thi đấu, nhưng đội khách đã vùng lên và gỡ hòa 2-0 nhờ cú đúp của Antoine Semenyo.

Phải đến những phút cuối trận, Liverpool mới tìm lại được niềm vui sau hai pha lập công của Federico Chiesa và Mohamed Salah, qua đó thắng chung cuộc 4-2.

Manchester City đang là đội thắng đậm nhất ngày ra quân.

Trong khi đó, tại sân Molineux, Erling Haaland cùng các đồng đội thi đấu ấn tượng để giúp Manchester City đánh bại chủ nhà Wolves 4-0.

Tiền đạo người Na Uy có riêng cho mình cú đúp bàn thắng ở trận này, trong khi hai pha lập công còn lại chia đều cho Tijani Reijnders và Rayan Cherki.

Tottenham cũng có được niềm vui trong ngày ra quân với chiến thắng cách biệt 3-0 trong cuộc đón tiếp đội bóng tân binh Burnley trên sân nhà.

Richarlison thi đấu ấn tượng với một cú đúp trước khi Brennan Johnson lập công ấn định chiến thắng cho "Gà trống."

Một cái tên đáng chú ý khác là Nottingham Forest cũng khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 3-1 trước Brentford, nhờ các bàn thắng của Chris Wood (cú đúp) và Dan Ndoye.

Tất nhiên, bất ngờ cũng đã xảy ra khi đội bóng tân binh Sunderland đánh bại West Ham United 3-0. Eliezer Mayenda, Daniel Ballard và Simon Adingra là những người ghi bàn cho Sunderland.

Với kết quả này, Manchester City tạm dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League sau vòng mở màn Premier League với 3 điểm. Các vị trí tiếp theo trong top dẫn đầu lần lượt thuộc về Tottenham, Sunderland, Liverpool, Nottingham Forest và Arsenal.

Chelsea và Newcastle khởi đầu nhạt nhòa

Dù được đánh giá cao hơn so với đối thủ song cả Chelsea và Newcastle United lại gây thất vọng khi chỉ giành được kết quả hòa trong ngày ra quân.

Trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea thi đấu áp đảo và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trong cuộc đối đầu Crystal Palace.

Tuy nhiên, đoàn quân của Huấn luyện viên Enzo Maresca "bất lực" trong việc đưa bóng vào khung thành đối phương, qua đó ngậm ngùi rời sân với kết quả hòa không bàn thắng.

Chelsea khởi đầu không như mong đợi.

Trận hòa này chưa nói lên nhiều điều nhưng "thuyền trưởng" Enzo Maresca chắc chắn sẽ cần có những sự điều chỉnh để giúp The Blues hướng đến những kết quả tốt hơn.

Cùng chung cảnh ngộ với The Blues, Newcastle United cũng thi đấu vượt trội và có lợi thế chơi hơn người từ phút 66 sau khi Ezri Konsa của Aston Villa nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, Chích chòe đã không tận dụng thành công cơ hội và phải chấp nhận trận hòa 0-0.

Ở trận đấu còn lại, Brighton được thi đấu trên sân nhà và có bàn dẫn trước của Matt O'Riley, nhưng đã phải chia điểm với Fulham khi để đối thủ gỡ hòa ở phút bù giờ./.

