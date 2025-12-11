Thắng Myanmar ở trận 'sinh tử,' Đội tuyển Nữ Việt Nam vào bán kết SEA Games 33

Chiều 11/12, Đội tuyển Nữ Việt Nam bước vào trận cầu "sinh tử" với đối thủ Myanmar để tự quyết định tấm vé giành quyền vào bán kết SEA Games 33.

Với quyết tâm giành chiến thắng để tự quyết định số phận, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và sớm có được bàn thắng khai thông thế bế tắc.

Phút thứ 8, sau tình huống ném biên bên cánh trái, Trần Thị Duyên thực hiện pha tạt bóng để Ngân Thị Vạn Sự băng vào đánh đầu tung lưới thủ thành Mya Nyein bên phía Myanmar, đưa Đội tuyển Nữ Việt Nam vượt lên dẫn 1-0.

Đến phút thứ 15, cách biệt được nhân đôi cho đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Nỗ lực tranh chấp của Hoàng Thị Loan đưa bóng đi trúng xà ngang bật ra, tạo điều kiện để Bích Thuỳ băng vào đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho "Những Cô gái Vàng" của bóng đá Việt Nam.

Bích Thùy (số 23) nhân đôi cách biệt cho Đội tuyển Nữ Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Hai bàn thua chóng vánh như khiến Đội tuyển Nữ Myanmar "bừng tỉnh." Đoàn quân của huấn luyện viên Uki Tetsuro siết lại đội hình và bắt đầu tổ chức tấn công, tuy nhiên những pha lên bóng của Myanmar không vượt qua được hàng phòng ngự do thủ môn Kim Thanh chỉ huy. Bản thân thủ thành của Đội tuyển Nữ Việt Nam cũng phải nhận 1 thẻ vàng do lỗi câu giờ.

Bước sang hiệp 2, Đội tuyển Nữ Myanmar thể hiện rõ sự quyết tâm và đẩy đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung vào thế phòng ngự. Dù vậy, Trần Thị Duyên và các đồng đội ở hàng thủ vẫn duy trì được sự tỉnh táo và chắc chắn, chủ động đánh chặn từ xa và bảo toàn được thành quả đến những phút cuối cùng.

Chung cuộc, Đội tuyển Nữ Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Myanmar và vượt qua chính đối thủ để chiếm vị trí dẫn đầu bảng B, khi có cùng 6 điểm nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại (+8 so với +2).

Ở trận đấu cùng giờ, Đội tuyển Nữ Philippines giành chiến thắng 6-0 trước đối thủ Malaysia. Như vậy ở bảng xếp hạng chung cuộc, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung giành vị trí đầu bảng B và sẽ gặp đối thủ Indonesia ở bán kết nội dung Bóng đá Nữ SEA Games 33.

Đội tuyển Nữ Philippines với 6 điểm và hiệu số bàn thắng bại là (+6) xếp ở vị trí thứ 2 bảng B và sẽ gặp đại diện chủ nhà Thái Lan ở vòng đấu bán kết.

Sau trận cầu "sinh tử" với Myanmar, Đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ có 3 ngày nghỉ trước khi bước vào vòng đấu bán kết, diễn ra vào ngày 14/12 trên Sân vận động Chonburi./.

SEA Games 33: Tuyển nữ Việt Nam phải đá trận "sinh tử" với Myanmar Thất bại 0-1 trước Philippines ở thời gian bù giờ khiến Đội tuyển nữ Việt Nam đối mặt khó khăn và buộc phải thắng Myanmar ở lượt cuối bảng B mới có vé vào bán kết bóng đá nữ SEA Games 33.